Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області викрили осіб, які через Телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного із зловмисників затримали при розпакуванні посилки біля відділення служби доставки.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Димиди, була отримана оперативна інформація про те, що двоє жителів Тернопільського району здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов «товар», один зі спільників поїхав, аби забрати його. Побачивши працівників поліції, зловмисник намагався втекти та викинув згорток, але це не залишилося не поміченим.

Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. Щодо замовників товару – 24-річного та 23-річного жителів Тернопільського району – розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 ККУ (незаконне придбання психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою, без мети збуту).

Тривають оперативні заходи задля встановлення інших осіб, які теж здійснювали замовлення через телеграм-канал, а також тих, хто займався незаконним продажем заборонених речовин, повідомили у пресслужбі обласної поліції.