Через війну багато українців залишилися без роботи, але якщо у вас накопичена достатня кількість стажу, то можна вийти на пенсію раніше за термін.

Так, пенсія за віком може бути призначена достроково у разі втрати роботи, нагадує Соціальна інформаційна платформа. Але лише за таких умов:

вас звільнили з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі скороченням штату працівників або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства;

станом на день звільнення вам залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років);

ви зареєструвалися в державній службі зайнятості, але там відсутня підходяща для вас робота;

ваш страховий стаж: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

Також достроковий вихід на пенсію можливий у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.