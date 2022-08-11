Постачальники оприлюднили серпневі тарифи на газ, згідно яких у серпні українські побутові споживачі платитимуть за природний газ від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр, залежно від постачальника.

Про це повідомляє ГазПравда.

Цінники на “блакитне паливо”, якщо порівняти з липнем, практично не змінилися. Цього місяця свої базові річні тарифні плани опублікували 10 газопостачальних компаній. Їхні ціни коливаються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

При цьому деякі з невеликих постачальників пропонують такі тарифні плани лише своїм чинним клієнтам. Тоді як новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну. Тому фахівці радять людям уважно вивчати умови та тарифні плани у разі переходу до таких постачальників.

Нагадаємо, що нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Із 1 травня до Нафтогазу, як постачальника «останньої надії» (ПОН), потрапили понад 10,1 мільйона колишніх клієнтів регіональних газзбутів.

Споживачі Тернопільської області також змінили постачальника з ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» на «Нафтогаз України», однак багато місцевих вже оплатили попередній компанії за травень. Тернополяни та жителі прилеглих населених пунктів стояли у чергах з десятків людей біля приміщення ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгазу», щоб подати заяву для повернення коштів.

На перехресті вулиць Колонтая – Острозького утворювались великі черги, адже тут розташований єдиний офіс компанії у місті. Згодом керівники компанії повідомили, що подати заяву про повернення коштів можна онлайн.

Усіх споживачів Тернопільщини автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» на повноцінні річні тарифні плани з ціною 7,96 грн/куб. м.