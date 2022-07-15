Біля офісу ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» черга з десятків людей. Таку картину місцеві спостерігають вже кілька днів поспіль. Не лякає людей і негода. Вони прийшли, щоб повернути кошти за отримані послуги.

Нагадаємо, для тернополян у травні змінився постачальник газу. Раніше це був «Газпостач», а тепер – «Нафтогаз Україна», однак багато місцевих вже оплатили попередній компанії за травень, тож тепер гроші треба повертати.

Журналіст «20 хвилин» побував у ДП «Газпостач», поспілкувався зі споживачами та керівництвом підприємства. Чи обов’язково стояти в черзі та чи можна повернути гроші дистанційно – про це у матеріалі.

З самого ранку 13 липня у Тернополі негода – холод та злива. Однак це не завадило десяткам людей приїхати до приміщення ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгазу», що на перехресті вулиць Колонтая – Острозького. Це єдиний офіс компанії у місті, тож черга велика. Більшість тут – пенсіонери.

Прийшли повертати гроші

Стояли в черзі тернополяни та жителі прилеглих населених пунктів, щоб подати заяву для повернення коштів. З травня газ тернополянам почала надавати компанія «Нафтогаз Україна». Однак більшість людей у червні вчасно заплатили за комуналку не новій компанії, а «Газпостачу», який вже не обслуговує тернополян. Повідомлення про зміни почали надходити людям у поштові скриньки лише наприкінці червня, коли ті вже заплатили за комуналку. Дехто дізнався про зміни кілька днів тому від сусідів чи знайомих.

– Я заплатила за газ за травень, а тепер мені прийшла нова платіжка від «Нафтогазу», що треба знову заплатити за травень їх компанії, – розповідає тернополянка пані Надія. – Телефонувала в «Газпостач», мені сказали прийти і принести копії документів та квитанції про оплату. Тоді будуть робити повернення коштів на мою банківську картку. Зробила всі копії – паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції, надала реквізити банку. Сама я дізналась про зміну постачальника газу тижня два тому, коли вже давно заплатила за комунальні послуги. А у вівторок, 12 липня, прийшла нова платіжка від «Нафтогазу». Тож вирішую ці питання.

Дехто запитує – навіщо створили проблеми людям? Чому не можна було завчасно попередити про зміни, щоб споживачі не платили гроші старій компанії, або ж чому не можна, щоб компанія перерахувала сплачені гроші «Нафтогазу»?

– За травень заплатив за газ 370 гривень, тепер треба їх повертати і платити «Нафтогазу», – розповідає пан Василь. – Ще нової платіжки не прийшло, але вже скоро має бути. Як треба повертати кошти, дізнався від знайомих. Обурює це ставлення, що маємо стояти під дощем і «відвойовувати» свої гроші. Варто було заблокувати банківські рахунки «Газпостачу», щоб дурно гроші не платили, а тепер треба мокнути годину, щоб їх повернути.

Дехто прийшов до підприємства для того, щоб дізнатися, чи потрібно переукладати договори та що взагалі означає зміна постачальника газу.

– Прийшов папірець у поштову скриньку, що змінюється постачальник газу, а що робити з тим – не знаємо, – розповідає пан Павло. – Запитували у селі на пошті – нічого не знають. Тому приїхав до «Газпостачу», а тут така черга, ще й дощ. Приїду вже, коли буде краща погода. Те, що змінився постачальник, дізналися тиждень тому, коли прийшло повідомлення. Але ніхто нічого не пояснив, що нам робити та як. Треба з’ясовувати самому.

Щоб прийняти заяву про повернення коштів потрібно кілька хвилин. Ті, хто приніс готові копії документів – справляються швидше. Якщо їх немає – працівники «Газпостачу» роблять на місці.

Працівники підприємства кажуть – більшість людей, які приходять для перерахунків та повернення коштів, – пенсіонери. Такий потік вже кілька днів. Люди продовжують приходити до підприємства, незважаючи на погоду.

Що каже керівництво

Директорка ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» Галина Голоюха розповідає – споживачі можуть звертатися до підприємства за перерахунком відповідно до графіку: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця – з 8:00 по 16:00 (обідня перерва 12:00-12:48). В офісі працюють чотири оператори, які приймають заяви від споживачів.

– У нас черги людей, які хочуть повернути сплачені за послуги гроші, – каже Галина Голоюха. –Людей, які заплатили за використаний у травні газ, дуже багато. Це понад 50 тис. споживачів. Якщо всі документи в порядку – потрібно кілька хвилин на одного споживача, щоб прийняти заяву та все звірити. Також є люди, які хочуть щось з’ясувати, уточнити. Це теж забирає час.

Загалом підприємство обслуговувало понад 120 тис. споживачів газу. Це жителі Тернополя та та колишнього Тернопільського району.

Чи можна подати заяву онлайн

Годинами стояти в черзі – не обов’язково. Подати заяву про повернення коштів можна онлайн.

– У нас на сайті є зразок заяви, яку потрібно заповнити, та перелік копій документів – паспорт, код платника податків, квитанцію про оплату та банківський рахунок. Цю заяву з документами необхідно відправити на нашу електронну пошту, – каже директорка підприємства.

Перелік документів, необхідних для написання заяви та повернення коштів:

паспорт та ідентифікаційний код (РНКОПП) власника особового рахунку та/або особи, яка сплачувала за газ від імені або за власника рахунку, або особи, яка є спадкоємцем;

оригінали платіжних документів про сплату за природний газ на загальну суму, що відповідає або перевищує суму до повернення (переплати);

довідка (з банку) з реквізитами Вашого банківського рахунку для повернення коштів.

Подати заяву з необхідними сканкопіями документів, підписану електронно-цифровим підписом (ЕЦП) потрібно на ел. адресу: admin@gazpostach.te.ua. Зразок заяви можна завантажити на сайті підприємства.

Кошти намагаються повертати якомога швидше, однак може знадобитися кілька днів. Як пояснює Галина Голоюха, наразі до підприємства надходять тисячі звернень про перерахунок щодня, як в електронному вигляді, так і в звичайному, які приносять споживачі до офісу підприємства.

Ті, хто першими звернувся до підприємства або подав електронну заяву – вже отримали повернення.

Чому кошти не перерахували автоматично

Ми також запитали, чому сплачені за травень кошти не можна було перерахувати одразу до «Нафтогазу», щоб уникнути довгих черг та клопоту для споживачів.

– Ми б теж хотіли, щоб була така можливість, аби сплачені нам кошти перерахувати до «Нафтогазу», але поки ще немає такого рішення. Це могли б зробити зі сторони «Нафтогазу». Тоді ми б змогли перерахувати їм кошти по кожному споживачу, але поки такої можливості немає, – кажуть тут.

«Нафтогаз» рекомендує новим споживачам звертатися до попередніх постачальників для повернення сплачених за травень коштів.

Що робити боржникам

Як пояснили на підприємстві, борги споживачів за газ за попередні місяці (до травня 2022 року) необхідно оплатити ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгазу». Заборгованість не переходить до нового постачальника газу, як і переплати за попередні місяці (до травня 2022 року).

Борги необхідно сплатити, вони нікуди не зникнуть. Зробити це можна кількома способами. За допомогою банків (у відділеннях або онлайн–кабінетах):

Державний Ощадний Банк України;

Укрексімпбанк;

ПриватБанк.

Оплатити заборгованість можна і в будь–якому відділенні «Укрпошти». Також є можливість це зробити через особистий кабінет на сайті підприємства.

Що буде з «Газпостачем»

Як розповіла директорка підприємства, зміна постачальника газу вплинула на їх роботу. Наразі компанія займається поверненням коштів. Однак ДП «Газпостач» не припинить свою діяльність та не зникне.