На найближчих пленарних засіданнях Верховна Рада України планує розглянути питання подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це в Telegram повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За його даними, відповідний указ президент України Володимир Зеленський подасть на затвердження парламенту найближчими днями.

“Також варто очікувати й указ про мобілізацію, який прив’язується до терміну дії воєнного стану”, – написав Железняк.

Поки що строк продовження невідомий, але, за словами нардепа, він також буде досить довгим.

Востаннє дію воєнного стану і мобілізації в Україні продовжили 22 травня на 90 діб – до 23 серпня.