Народний депутат, Олексій Гончаренко, повідомив про це у Telegram.

«Призову не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану», йдеться у повідомленні.

Варто також зазначити, що з 12 червня в Україні набув чинності закон за яким учні та викладачі профосвіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Кого ж стосується відтермінування?

Здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

До слова, з 1 жовтня військовозобов’язані жінки повинні стати на облік. Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 17 військово-обліковими спеціальностями.

Детальніше про це ми писали раніше.