Українські пенсіонери під час війни можуть претендувати на фінансову підтримку від міжнародних організацій, проте її отримають не всі.

З кінця весни українці отримали можливість подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на соціальній платформі єДопомога. На виплати можуть претендувати українці, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях,

перебувають на деокупованих територіях;

перебувають на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи.

На відміну від державної допомоги, ці виплати отримають не всі українці. Подати заявку на її отримання може кожен, хто належить до зазначених категорій, проте осіб, які отримають виплати від міжнародних організацій, визначають самі надавачі допомоги.

У пріоритеті внутрішньо переміщені особи, багатодітні та малозабезпечені родини, особи з інвалідністю. Про це розповіла директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір у коментарі Житомир.info.