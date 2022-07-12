Президент України вніс зміни до указу, який встановлює положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та офіцера запасу.

Положення тепер поширюється і на резервістів.

Доповнено підстави для видання військового квитка, а саме в разі прийняття на службу у військовому резерві, припинення альтернативної (невійськової) служби, виключення з військового обліку за станом здоров’я (якщо раніше військовий квиток не видавався), позбавлення військового звання офіцерського складу тощо.

Деталізовано, у яких випадках військовий квиток видається повторно: у разі непридатності військового квитка для подальшого користування, знищення військового квитка під час стихійного лиха, втрати або викрадення, зміни прізвища, імені та по батькові.

Визначено, що військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе відповідальність за зіпсуття військового квитка (раніше відповідальність наставала лише за умисне зіпсуття).