Наприкінці лютого московські окупанти на аеродромі «Антонов» у Гостомелі на Київщині, знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 «Мрія». Проте, українська мрія – це значно більше, ніж літак. Зараз, найбільшою мрією кожного українця є перемога над ворогом! З кожним днем, кожен з нас, працюючи на своєму фронті, наближає цю мрію. Наша нація незламна та неймовірно сильна! Віримо у Збройні Сили України! Віримо у нашу перемогу! Слава Україні! Героям слава!” – зазначив голова облради, Михайло Головко.