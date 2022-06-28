Починаючи з 2014 року, кількість українців, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, постійно збільшується. Серед основних проблем, які перешкоджають переселенцям налагодити життя в безпечних регіонах – втрата документів, зокрема, документів про вищу освіту. Отож, чи можливо відновити документи, які були залишені на непідконтрольній території, пошкоджені чи знищені внаслідок бойових дій?

Зокрема, людей цікавить, чи можливо отримати дублікат диплому навчального закладу, що знаходиться на непідконтрольній території

Відновити диплом про вищу освіту навчального закладу, що знаходиться на непідконтрольній території або закладу, що вже ліквідований, можливо. У національному законодавстві містяться норми, що регулюють питання відновлення або видачі дублікатів документів про освіту для внутрішньо переміщених осіб. 28 травня 2014 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 655 було затверджено Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році.

Цим Порядком врегульовано питання видачі документів про освіту та їх додатків особам, що є випускниками вищих навчальних закладів до 2014 року включно, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Який алгоритм дій для отримання дубліката документу про освіту?

Документ про вищу освіту може отримати випускник навчального закладу у разі виконання ряду умов: випускник виконав увесь навчальний план; пройшов державну атестацію у своєму ВНЗ, який розміщений на окупованій території; відмовився отримувати документ про освіту, що не відповідає українському законодавству.

Такий випускник може звернутись із заявою до Міністерства освіти і науки України, до якої має додати копію документа, що посвідчує особу, а також академічну довідку чи залікову книжку, якщо у особи є такий документ.

Якщо особа отримала у 2014 році документ про освіту, зразок якого не відповідає національному законодавству, вона також звертається із заявою до Міносвіти, і до такої заяви додає копію документа, що посвідчує особу і копію отриманого документа про освіту (зразок якого не відповідає законодавству), отриманий у ВНЗ, що знаходиться на окупованій території.

При отриманні вищезазначених заяв Міністерство має визначити вищий навчальний заклад, якому доручать виготовити і видати необхідний документ про освіту. При цьому слід пам’ятати, що інформація, яка стосується навчання випускника, буде обов’язково перевірятись у ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти) для підтвердження достовірності факту здобуття освіти.

У разі закінчення навчального закладу до 2014 року дублікат документа про вищу освіту та додаток до нього можна отримати, подавши відповідну заяву. До заяви можна додати документи, що підтверджують факт отримання вищої освіти.

В свою чергу, Міністерство освіти і науки України визначає заклад освіти в іншому регіоні (на підконтрольній українському уряду території), який має виготовити дублікат документа про освіту. У дублікаті документа зазначається найменування закладу, де дійсно навчалась особа, проте, зазначається підпис, печатка, прізвище, ініціали та посада керівника того навчального закладу, який здійснював виготовлення дубліката.

Як діяти, якщо отримали відмову в отриманні документа?

Якщо документів, які були надані особою Міністерству освіти і науки України, недостатньо для видачі дубліката, заявнику може бути відмовлено у видачі дубліката документа про освіту. Після отримання відмови від Міносвіти випускник може у судовому порядку захистити свої права.

Цивільним процесуальним законодавством України передбачено можливість звернутися до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Скориставшись такою формою звернення до суду, особа може отримати судове рішення, яким буде встановлено факт закінчення певного навчального закладу. Таке рішення суду буде обов’язковим на усій території України, і надасть можливість особі підтвердити здобуття освіти.

При подачі такої заяви до суду, необхідно вказати:

який конкретно факт необхідно встановити;

причини неможливості отримати документи, що встановлюють цей факт у досудовому порядку (тут знадобиться відмова з Міносвіти, яка і підтвердить таку неможливість); усі можливі докази, що можуть підтвердити встановлюваний факт.