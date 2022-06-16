Під час війни багато хто втратив роботу й заробіток, тому український уряд всіляко намагається спростити життя громадян.

Цього разу підтримку сім’ям з новонародженими надає Міністерство соціальної політики. Відтепер гроші, отримані завдяки програмі підтримки новонароджених, можна використати не лише на дитячі товари в спеціальних магазинах.

Нагадаємо, що після виписки з пологового будинку є можливість взяти набір речей першої необхідності або ж відмовитися від нього та отримати грошову виплату від держави протягом 30 днів. Подати документи на отримання такої допомоги можна лише протягом 12 місяців від народження дитини.

Раніше кошти для малюка можна було отримати лише на спеціальну карту та розплачуватися нею за дитячі товари в магазинах, які співпрацювали з цією програмою. Сьогодні ж усе простіше. Гроші можна оформити на відкритий рахунок ПриватБанку та купити за них будь-які товари.

До війни кошти, які батьки не використали протягом року, автоматично поверталися на рахунок Мінсоцполітики. Тепер такого обмеження нема.