50 тисяч гривень втратив тернополянин, надіючись отримати міжнародну допомогу

На Тернопільщині поліцейські розслідують шахрайство, пов’язане з виплатою допомоги від міжнародної організації. Житель обласного центру втратив 50 тисяч гривень, перейшовши за посиланням, щоб заповнити заявку.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 44-річний житель обласного центру і повідомив, що став жертвою шахрайських дій. Чоловік в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про те, що міжнародні організації відновили виплати українцям у зв’язку з продовженням військових дій. У тексті також містилося посилання за яким можна було зареєструватися та подати заявку на отримання допомоги. Зі слів потерпілого, серед інших даних він ввів номер банківської карти та паролі доступу, адже без них неможлива була реєстрація. Через деякий час йому на телефон прийшло сповіщення про те, що з рахунку знято 50 тисяч гривень повідомили у Головному управлінні Нацполіції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці радять ставитись з обережністю до оголошень про виплати будь-якої допомоги і в жодному випадку не надавати особистих даних та даних своїх банківських карт. А у разі шахрайських дій негайно звертатись до поліції за номером 102.

Також, для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.