На Тернопільщині чоловік втратив 207 тисяч гривень, купуючи автомобіль із-за кордону

Місцевий житель віддав шахраям усі свої заощадження. А коли зрозумів, що потрапив у пастку аферистів, то його син звернувся із заявою до Тернопільського районного управління поліції.

Хлопець розповів про те, що тато знайшов оголошення, у якому невідомий обіцяв пригнати з-за кордону хороше авто. Продавець переконав його в тому, що не аферист. У підтвердження скинув копію паспорта, який, як з’ясувалося згодом, належав побічній особі.

Чоловік повірив співрозмовнику, домовився про купівлю й перерахував йому кількома транзакціями гроші. Чекаючи на автомобіль, він ще раз зателефонував до невідомого, щоб уточнити умови транспортування. Але на дзвінки ніхто не відповідав, а профіль афериста вже був неактивний. Ошуканий чоловік зрозумів, що віддав за нереальний товар 207 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають громадян бути уважними та обачними! Шахраї зазвичай розміщують оголошення про продаж найбільш популярних товарів за дешевою ціною. Оплачуйте кошти лише після того, як отримаєте товар.