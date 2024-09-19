5 хитрощів для вдалого корпоративу

Хто зі співробітників не любить відпочити від надокучливих робочих буднів на запальній вечірці? Хороші керівники знають, що персонал необхідно періодично заохочувати веселими вечерями коштом фірми. У такі тематичні свята можна придумати цікавий костюм, розробити цікаву культурну програму і допомогти одне одному розслабитися поза межами робочого процесу. Хочете, щоб колективне свято пройшло справді круто і викликало при згадці у людей лише позитивні емоції? Про деякі поради поговоримо в статті.

Відмовтеся від офіційного дрескоду

Дійсно, сорочки та суворі штани ніяк не налаштовують на вільне спілкування. Щоб учасники могли від душі повеселитися, слід проявити креативність та індивідуальний підхід. Задайте певну тему вечора — наприклад, танці на честь ювілею Сальвадора Далі або вечеря на прийомі в індійського короля. Дорослі чоловіки та жінки будуть радіти, як діти, розглядаючи красиві вбрання та обговорюючи вибір кожного учасника.

Правильно сервіруйте стіл

Фуршет обов’язково має бути досить різноманітним і в міру ситним. Не ставте за основну мету нагодувати та напоїти присутніх досхочу, проте на столах має обов’язково бути присутня достатня кількість їжі та напоїв для задоволення потреб відвідувачів заходу. Точно стануть у пригоді:

легкі закуски на шпажках на кшталт рулетів із бекону чи фруктової нарізки; невеликі канапе, еклери та брускети, які зручно брати однією рукою; салати з великою кількістю свіжих овочів і м’ясом/рибою; хоча б по одній персональній порції гарячих страв і десертів.

Не варто економити не тільки на продуктах, а й на алкоголі. Дівчатам точно сподобається ігристе Prosecco або колекційні вина, а чоловіків можна потішити гарним віскі чи коньяком з пристойною витримкою.

Розробіть незабутню програму

Цікаві ідеї можна почерпнути на просторах Всесвітньої мережі або попросити поради в досвідчених колег і професійних івент-менеджерів. Краще відмовитися від конкурсів, які містять двозначний підтекст і межують із вульгарністю. Віддайте перевагу нейтральним варіантам, наприклад, зі спортивною ноткою або для підтримки командного духу. Можна також підібрати завдання, так чи інакше пов’язані з діяльністю вашої організації.

Дотримуйтеся правил легкості

Відмовтеся від образу офіційного начальника і власним прикладом демонструйте вільний формат корпоративу. Звісно, не варто припускатися фамільярності, проте спілкування в дружньому тоні, без грані «начальник-підлеглий», буде найдоречнішим на вечірці. Це допоможе всім присутнім розслабитися задля отримання задоволення від гарного вечора.

Пісням — бути!

Не забудьте про приємний, ненав’язливий музичний супровід. Це можуть бути класичні мотиви, пісні героїв сучасної іноземної естради, патріотична українська музика або популярні хіти минулих років. Можна заздалегідь поцікавитися побажаннями колективу, або довірити справу досвідченому диджею.