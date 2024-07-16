45-річна жителька Тернопільщини зарізала рідну матір

На Тернопільщині 45-річна жінка під час сварки спричинила ножове поранення в ногу родичці. Від отриманої травми потерпіла померла на місці події.

До співробітників відділення поліції №4 м. Збараж надійшло повідомлення від медиків про те, що за місцем проживання вони виявили мертвою 72-річну жительку одного із сіл громади. Жінка померла внаслідок масивної крововтрати через ножове поранення, повідомляють у поліції області.

Поліцейські встановили, що смертельне тілесне ушкодження потерпілій під час конфлікту заподіяла донька за місцем їх спільного проживання.

Правоохоронці затримали 45-річну жінку відповідно до ст. 208 КПК та вилучили у неї знаряддя злочину – ніж. Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.