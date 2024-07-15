На Тернопільщині у Дністрі втопилося двоє чоловіків

“О 17:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дністер два юнаки зникли під воду. Рятувальники обстежили поверхню акваторії та прибережну смугу, проте тіл не було виявлено. На наступний день пошуки продовжились із залучення водолазів. Всього було обстежено поверхню акваторії на площі 2 кв. км., дно, загальною площею 800 кв.м., прибережну смугу по обидві сторони річки Дністер. О 18: 35 виявили тіло одного із зниклих”, – повідомили рятувальники області.

14 липня о 09:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що знайдено тіло ще одного потопельника поблизу с. Баламутівка Юрковецької ТГ Чернівецького району.

До слова, за ці вихідні на водоймах України втопилися 66 осіб, серед них – 10 дітей.