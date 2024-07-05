419 об БпС відточує бойову майстерність і готується до застосування за призначенням

Під особливою опікою Командувача оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України бригадного генерала Володимира Шведюка знаходиться створений у травні ц. р. 419 Окремий батальйон безпілотних систем.

Цей підрозділ відточує бойову майстерність і готується до застосування за призначенням у зоні активного проведення бойових дій.

У 419 об БпС вже сформовано 4 роти, кожна з яких має свою специфіку. На озброєнні FPV-дрони, великі ударні БпЛА, розвідувальні літаки і наземні роботизовані комплекси. Основою кожної із них стали військовослужбовці з бойовим досвідом, які передають свої знання та вміння іншому особовому складу.На цей час військовослужбовці окремого батальйону завершують етап індивідуальної підготовки, триває бойове злагодження.

Щоб укотре перевірити хід підготовки, на один із військових полігонів прибув бригадний генерал Володимир Шведюк. Разом із командиром екіпажу “Matrice 300 RTK” молодшим сержантом на позивний “Браун” командувач відпрацював на командному пункті управління БпЛА, створеним на базі трофейного російського “Тигра”, проінспектував рівень підготовки українських операторів дронів, поспілкувався з особовим складом. Зрозуміло, що солдати, сержанти та офіцери зініціювали фото на добре згадку, що й було реалізовано.

Усім зрозуміло: безпілотні літальні апарати змінюють обличчя сучасної війни. Вони забезпечують швидкість, точність та безпеку, що робить їх незамінним інструментом у протистоянні із ворогом. Майбутнє військових конфліктів, без сумніву, буде пов’язане з подальшим розвитком і використанням БПЛА.

Для гідних та спроможних поповнити лави 419 об БпС ОК “Захід” СВ ЗСУ контактний номер телефону: 0677087981. Тут кожен стане гордістю для ЗСУ та жахом для окупантів!

За матеріалами ОК “Захід” СВ ЗСУ.