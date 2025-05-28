30 працівників Тернопільської митниці стали донорами крові

27 травня, відбувся корпоративний День донора крові в адмінбудівлі митниці. Захід організував Тернопільський обласний центр служби крові, розгорнувши мобільний пункт у закладі.

«Донорство стало ближчим – там, де працюємо щодня», – запевняють у митниці.

Серед учасників були ті, хто зважився здати кров уперше, і ті, для кого це вже свідомий і послідовний вчинок, підтверджений посвідченням донора.

Бо кров, яку здають сьогодні, це завтра для когось. Це шанс для пораненого військового, який щойно повернувся з фронту. Це надія для дитини з лейкемією, яка бореться за життя. Це підтримка для пацієнта, який потрапив у реанімацію після аварії.

Здана кров – це наш, ще один, спосіб подякувати кожному і кожній, хто береже Україну і нас з вами, та наближає Перемогу.

«Дякуємо бригаді Тернопільського обласного центру служби крові за професійну роботу та підтримку. Дякуємо всім, хто став донором», – йдеться у повідомленні.