28 катальп бігнонієвидних Нана Штамб висадили флористи на території Варшавського мікрорайону у Тернополі. Представники будівельної компанії «Креатор-Буд» кажуть, що ця алея допоможе створити затишну атмосферу і стане одним із улюблених місць жителів мікрорайону.

«Дерева витончені, невисокі, кулеподібні, у дорослому вигляді сягають висоти від 4-х до 6-ти метрів, діаметром 5 метрів. Форма крони дерева кулеподібна, дуже щільна. Красива алея незабаром зазеленіє розкішним листям і в їхньому затінку комфортно відпочиватимуть мешканці мікрорайону. Згодом катальпова алея на території Варшавського мікрорайону підсвічуватиметься вуличними ліхтарями. Затишна екзотична оаза стане родзинкою мікрорайону», – розповіли у будівельній компанії.

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Катерина Богуславська