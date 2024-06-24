У Тернополі оголосили конкурсантів на медичного Оскара

Нещодавно в актовій залі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося відзначення медиків Тернопілля, які стали переможцями регіонального відбору на здобуття громадської відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Дипломи вручили двом номінантам — військовому лікарю Мирославу Домбровичу і цивільному лікарю Любомиру Синоверському, а також учасникам конкурсу.

Ще у 2009 році Міністерство охорони здоров’я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яку вручали тим, хто проявив видатні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охорони здоров’я і медичної науки. Відзнака була започаткована тодішнім міністром охорони здоров’я України, нашим земляком Василем Князевичем і погоджена та благословенна предстоятелями найбільших християнських церков України.

У 2017 році започаткували громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», яка продовжила традицію нагородження медиків з метою відновлення в суспільстві засад милосердя, гуманізму. З того часу щорічно відбувається відзначення лікарів.

З часу заснування медичного Оскара удостоїли ордена Св. Пантелеймона уже 145 осіб, серед яких і семеро іноземних громадян. Є також 18 лауреатів медалі Св. Пантелеймона, яку вручають молодим медичним працівникам.

У ТНМУ відзначили ж переможців регіонального відбору на здобуття «Ордену Святого Пантелеймона». На всеукраїнському рівні конкурс відбудеться згодом.

З Тернопільщини до лав ЗСУ 110 людей пішли служити військовими лікарями та бойовими медиками, у тому числі з Тернопільського медуніверситету 25 осіб, серед яких – 6 лікарів та 12 студентів.

Захід розпочався з вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Серед загиблих є й випускники та студенти ТНМУ: Олександр Коберник, Тарас Баран, Віталій Безкоровайний, Олег Улянчук, Ярослав Жебелюк, Сергій Коновал, Василь Кекіш, Іван Миньо, Андрій Місяць, Олександр Прокопчук, Олександр Шабанов, Сергій Шишковський, Михайло Шиш, Ярослав Марків, Михайло Стасів.

Після цього присутні отримали благословення від духовних лідерів – архиєпископа, митрополита Тернопільсько-Зборівського Української Греко-Католицької Церкви Василія Семенюка, протоієрея Тернопільської і Кременецької єпархії Православної Церкви України Сергія Росіцького, священика Тернопільсько-Зборівської єпархії Української Греко-Католицької Церкви Івана Січкарика.

До присутніх з вітальним словом звернувся голова громадської ради Василь Князевич. Він зазначив, що «Орден Святого Пантелеймона» започатковано з метою підняття престижу лікарської професії, а також для побудови і підтримки довіри до фахівців, один до одного, до владних інституцій, щоб Україна була міцною і консолідованою. Ще один член поважної ради Сергій Пасько зазначив, що він радий бути на такій важливій події на рідних теренах і докладатиме всіх зусиль, щоб популяризувати «Орден Святого Пантелеймона».

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай висловив слова подяки засновникам відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» і наголосив на важливості підтримки лікарів в час війни, коли цивільні і військові медики рятують життя і здоров’я людей. І пригадав, як 25 лютого 2022 року зустрів в адміністративному корпусі Мирослава Домбровича з наплічником, що прямував до військкомату…

Загалом номінантами регіонального відбору в номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для військових медиків) стали: начальник хірургічного відділення військової частини А0233, молодший лейтенант медичної служби Едуард Ремезюк, капітан медичної служби військової частини в Покровську Мирослав Домбрович, начальник медичної служби Кременецького ТРО Олег Папінко, лікар-ординатор 66-го військового мобільного госпіталю в Покровську Сергій Заячківський, лікар-ординатор госпітального відділення медичної роти 78-го полку десантно-штурмових військ Роман Наконечний.

У номінації для цивільних медиків були: завідувач нейрореабілітаційного відділення КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Петро Скобляк, акушер-гінеколог КНП «ТКМЛ №2» Ольга Сидорчук, завідувач відділу оториноларингології КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» – Ігор Гавура, лікар-невролог КНП «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Андрій Надкевич, генеральний директор КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигори» Любомир Синоверський.

Переможцем серед військових лікарів став доцент кафедри онкології, променевої діагностики та радіаційної медицини ТНМУ, капітан медичної служби військової частини в Покровську, де сьогодні проходить службу Мирослав Домбрович . Серед цивільних лікарів перемогу отримав генеральний директор Більче-Золотецької обласної лікарні реабілітації імені В.Вершигори Любомир Синоверський.

На святі медичного Оскара виступили студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, а саме Владислав Бондарчук, учасниці ансамблю бандуристів «Веснянка» (художній керівник та диригент Ірина Турко).

На завершення заходу засновник і голова поважної ради «Ордена Св. Пантелеймона» Василь Князевич побажав переможцям регіонального відбору успішно пройти всеукраїнський тур конкурсу, під час якого етична та професійна комісія робитимуть свої висновки, а громадська рада голосуватиме за кожного учасника зокрема, і отримати «Орден святого Пантелеймона».

Урочиста церемонія нагородження Відзнакою “Орден Святого Пантелеймона” традиційно відбувалася кожного року 9 серпня у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Але відповідно до рішення Поважної Ради від 9 серпня 2023 р. починаючи з 2024 р. щорічна церемонія Медичного Оскару тепер відбуватиметься 27 липня.

Нагадаю – торік від Тернопілля відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» отримали: завідувач відділення інтервенційної радіології Тернопільської обласної лікарні, доктор філософії Богдан Маслій та директор (головний лікар) комунального некомерційного підприємства Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня», який з 01.03.22 р. і донедавна був начальником медичного пункту в/ч А7100, зараз демобілізований Володимир Лісовський.