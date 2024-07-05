15 років тюрми отримав агент фсб з Кременеччини

Завдяки дчоказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один ворожий інформатор, який «зливав» до фсб дані про розміщення об’єктів критичної інфраструктури на території західних регіонів України.

У результаті багатокрокової спецоперації співробітники СБУ затримали зрадника у Тернополі під час спроби передачі ворогу розвідданих з власного смартфона.

Агентом ворожої розвідки виявився 20-річний житель Кременецького району, якого фсб завербувала після початку повномасштабного військового вторгнення.

Слідчими СБУ встановлено, що зрадник потрапив у поле зору ворожої розвідки через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював у соцмережах. Саме під час спілкування з росіянами у соціальній мережі вербувальники і схилили його до співпраці.

Спочатку за грошову винагороду йому доручили адмініструвати телеграм-канал, в якому агент мав поширювати агітаційні матеріали, виправдовувати збройний напад рф на Україну та звеличувати воєнні злочини армії агресора.

А після того, як хлопець почав активно висловлювати підтримку діям бойовиків «днр» та найманців ПВК «вагнер», вербувальники зрозуміли, що він остаточно «потрапив на гачок» та наказали йому зібрати інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури на території західних регіонів.

Передусім ворога цікавили точні геолокації об’єктів енергетики, місця дислокації працівників правоохоронних органів та підрозділів Збройних Сил України.

Очевидно, що інформатор добре усвідомлював наслідки своїх дій, тому що збір координат трансформаторних підстанцій розпочав не поруч зі своєю домівкою, а в сусідніх районах Хмельниччини та у Тернополі. Для цього він об’їжджав місцевість поруч із енергооб’єктами, фіксував їхні координати на мапі та пересилав росіянам фото із відповідними позначками через Телеграм. Ці розвіддані окупанти планували використати для коригування повітряних ударів по регіону із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Своїми діями зрадник поставив під загрозу життя великої кількості мирних жителів, однак завдяки своєчасному реагуванню співробітників СБУ вдалося завадити ворожим планам.

На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

За скоєні злочини суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, повідомили в Управлінні СБУ в Тернопільській області.

Викриття та документування злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області