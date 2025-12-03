15 років – це лише початок: Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ відзначив ювілей

28 листопада в ошатній залі Центру культурних послуг Катерини Рубчакової відбулася урочиста Академія з нагоди 15 річчя наймолодшого закладу фахової передвищої освіти на Чортківщині- Відокремленого структурного підрозділу “Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету».

У розрізі часу 15 років є юністю, у паралелі з рідним Університетом – четверта частка його славної 60-річної історії. Часи становлення коледжу на теренах Чортківщини були наповнені наполегливою працею колективу: формувався педагогічний склад, створювався впізнавальний бренд, стверджувалася студентська спільнота. Щорічно коледж набирав “освітянсько-педагогічних обертів” у зростанні майстерності колективу, надбанні звʼязків із працедавцями, створенням затишного й товариського студентського середовища. За час діяльності коледж має близько 3000 випускників, що успішно реалізувалися у сферах банківської сфери, обліку й оподаткування, підприємництва.

Захід урочистостей розпочався із вшанування Пам’яті героїв.

Благословили на багато років плідної праці студентство та колектив духовні отці. Привітали Грамотами педагогічний колектив за сумлінну багаторічну працю та педагогічну майстерність, розвиток освіти України Тернопільська обласна військова адміністрація, Департамент освіти і науки ТВОА. Проректор з навчально-методичної роботи Віктор Островерхов передав щирі вітання від ректора університету професора Оксани Десятнюк, нагородивши працівників і студентів коледжу Грамотами та Подяками.

Із щирими пошануваннями колективу закладу звернувся Головп Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий.

Урочиста Академія доповнювалася привітаннями від художніх колективів Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського, Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, народним чоловічим аматорським ансамблем “Любисток”, гостею Катериною Любас, виступами студентського танцювального гурту коледжу “Soft dance».

Вітальні слова та нагородження лунали від Чортківської районної ради, Чортківської РВА, Чортківської міської ради, Ради директорів закладів фахової передвищої освіти у Тернопільській області, партнерів коледжу. Зі словами подяки до ректора ЗУНУ Оксани Десятнюк, студентства, батьків та випускників коледжу, усіх присутніх гостей, звернулася директор Тетяна Жовковська.

“…А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!»

Віримо в майбутнє, в нашу незламну перемогу, в силу нашого народу та у велич нашої єдиної, славної України!