13,5 тис. євро за втечу за кордон: у Бережанах судитимуть організатора схеми

Суть обвинувачення

За даними прокуратури, чоловік організував схему незаконного виїзду за кордон, діяв з корисливих мотивів і обіцяв допомогти знайомому залишити Україну.

Йому інкримінують:

ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через кордон

— незаконне переправлення осіб через кордон ч. 2 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив

Як працювала схема

Обвинувачений запропонував військовозобов’язаному кілька варіантів виїзду, зокрема перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

За свої «послуги» він вимагав 13,5 тисячі євро.

За його планом клієнт мав оселитися в готелі та чекати 2–5 днів слушного моменту для втечі.

Для початку «операції» чоловік попросив 1,5 тисячі євро завдатку.

Саме під час отримання цих коштів його затримали правоохоронці.

Що загрожує

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції Тернопільщини за оперативного супроводу ДВБ НПУ.

Нагадуємо: На Бережанщині через суд хочуть повернути громаді землю вартістю понад 7 млн. грн.

Читайте також: Поблизу Бережан авто злетіло в кювет і перекинулося.