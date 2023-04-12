13 квітня – чистий четвер: що потрібно зробити кожній людині?

13 квітня у 2023 році, християни східного обряду відзначають Чистий четвер або четвер Страсного тижня. Традиційно його відзначають за три дні до Великодня.

В цей день, згідно з біблією, Ісус Христос в знак покори омивав ноги своїм учням та встановив Таїнство Вечері. Також, він передбачив зраду Юди Іскаріота, одного із його учнів та провів Таїнство причастя. Син Божий причащав всіх присутніх хлібом та вином, говорячи, що це тіло й кров його. Тому, в цей день необхідно зосередитися на найважливішому, не думати про погане, відвідати церкву та причаститися.

Що потрібно робити у Чистий четвер.

Відвідайте церкву, побудьте на ранковому служінні, сповідайтесь та причастіться. На вечірній Літургії запаліть свічки та принесіть їх додому. Якщо по дорозі свічка не згасла, то в наступному році родину чекатиме щастя та спокій.

В цей день, поки сонце не зайшло, необхідно помитися. Деякі ходять до відкритої водойми пірнати, щоб змити свої гріхи.

Четвер є останнім днем перед Великоднем, коли дозволено прибирати. Наведіть порядок в домі та позбудьтеся від непотрібних речей.

Великий четвер це найкращий день для випікання пасок та фарбування яєць.

Що не можна робити у Чистий четвер.

В цей день заборонено святкувати будь-які події, навіть день народження.

У Великий четвер в церквах не вінчають та не хрестять.

Для того, щоб не позбутися свого матеріального становища, не беріть та не давайте нічого в борг.

Не можна залишати в Великий четвер немитого посуду, не випраної білизни та не прибраної оселі. Якщо цього не зробити, в родині будуть суперечки та негаразди.

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