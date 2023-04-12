Рецепти пасок від тернопільських кондитерів та блогерів

Паска – одна з головних страв на великодньому столі. Традиційно її починають випікати у Чистий четвер, аби вже у неділю вночі посвятити, а зранку поласувати разом в родинному колі.

З роками кількість рецептів, за якими готують великодню паску збільшилася. Кожна господиня має свій секретний інгредієнт, що робить страву особливою.

Журналісти “20 хвилин” зібрали для вас нові та перевірені рецепти від тернополян. Тут є рецепт корисної паски без цукру та молочної продукції, паски з медом та шоколадом, а також крафіна.

Корисна паска від кондитерки

Кондитерка Надія Шушайло пропонує ідеальний рецепт великоднього смаколика для тих, хто надає перевагу корисним солодощам. В її рецепті відсутні цукор, дріжджі, яйця та молочні продукти. Дівчина називає такі пасочки гарною альтернативою класичних.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

75г цільнозернового борошна

69г рисового борошна

60г маку

60г кокосового цукру

180г рослинного молока

30г кокосової олії

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки розпушувачу

сік і цедра половини лимону

сіль

екстракт ванілі

Інгредієнтів у такій кількості вистачить господиням на маленьку пасочку (форма діаметром дев’ять сантиметрів). А ось процес приготування простий, але кожна деталь важлива. Кондитерка розповідає детально.

— Обов’язково треба змішати спочатку всі сухі, а потім вологі інгредієнти окремо. Ретельно перемішуйте, щоб у в кожній мисочці утворилася гарна однорідна консистенція. А потім з’єднуйте між собою. Під час з’єднання обов’язково перемішуйте, щоб вийшло гарне однорідне тісто. Випікати пасочку треба 40 хвилин при 170 градусах. Після випікання ви можете за бажанням вирізати серединку і начинити кремом. Але це вже на ваш смак, хто як любить, — каже Надія Шушайло.

Також за бажанням можна прикрасити. Дівчина прикрашає свої паски не просто глазур’ю, а корисним шоколадом та висушеними шматочками цитрусів.

Родинна паска Лілії Войцеховської

У родині тернопільської викладачки Лілії Войцеховської великодню паску готують виключно за традиційним рецептом. За цей важливий та клопіткий процес відповідає бабуся, яка родом з села Поплави.

— Наша бабуся каже, що все робить на око, тож чіткого рецепту не має. Для тіста необхідно взяти чотири-п’ять яєць, пачку дріжджів, муку та один літр звичайного молока. Треба дивитися, щоб тісто було гарненьке, обов’язково треба дати йому вистоятися, щоб підійшло. До тіста можна додати відпарені родзинки або сухофрукти, дивлячись, що ви любите і що у вас є. Ми додаємо в тісто родзинки. Випікати можна у спеціальній паперовій, силіконовій чи металевій формочці. Якщо такого не має, то підійде і металева баночка, — каже пані Лілія.

Прикрашають пасочки звичайною біленькою глазур’ю, що легко зробити з яєчних білків та цукру. Також в глазур можна додати трохи лимонної кислоти, а для краси – харчових барвників. Після обмазування вершечок посипають кольоровою стружкою, сухофруктами та родзинками і як додаток – солодкі зайці на паличках.

Рецепт ароматної паски від Ірини Данішевської

Ірина Данішевська вже не один рік поспіль власноруч виготовляє паски. Дівчина підходить до цього процесу відповідально та з особливою любов’ю. Рецепт у пані Ірини звичайний, проте важливу роль відіграє ще й настрій та енергія у приміщенні.

Для приготування вам знадобиться:

5 яєць

7 пачок ванільного цукру

0,5 пачки топленого маргарину

100г дріжджів (пресованих)

0,5 літрів кип’яченого молока

500г цукру

100г родзинок

цедра лимона, апельсина також курага, цукати (за бажанням).

— Спочатку треба зробити опару, а потім хвилин 15 замішуємо тісто. Після цього даємо тісту постояти і підрости. Як тільки бачите, що тісто збільшилося в об’ємі, забираєте його з ємності і починаєте місити. Це бажано робити протягом двох годин. Чим довше ви будете місити, тим краще утвориться павутинка. В результаті тісто має тягнутися як павутинка, — каже пані Ірина.

Окремо треба підготувати форми. Вони мають бути чистими, теплими та помазані маслом. З тіста формуєте кульки і обережно вкладаєте до форм. Дайте обов’язково кілька хвилин, щоб тісто ще підросло у формі, а далі – випікання.

— Випікати варто до тих пір, поки не зарум’яніє з усіх боків. Час від часу треба пробувати виріб дерев’яною шпажкою. Якщо паска сира, то на шпажці залишається тісто, а як спечена, то чиста. Дістаньте з духовки та форм. А як трохи охолоне, то можна смакувати. Смачного Вам, — бажає дівчина.

Великодній крафін від Лідії Кошарської

На власній сторінці в інстаграм тернопільська блогерка Лідія Кошарська називає великодню випічку гібрид маффіна та круасану. А щоб приготувати такий смаколик, вам знадобиться підготувати чимало продуктів.

Що треба для опари:

200 мл молока

1 столова ложка цукру

1 столова ложка борошна

7г сухих дріжджів

Що треба для тіста:

1 яйце + 2 жовтки

100 г цукру

дрібка солі

80 г вершкового масла

опара

450 г борошна

Для начинки використовуйте все, що любите: родзинки, цукати, шоколад

Готуємо опару:

До теплого молока додаємо дріжджі, цукор, борошно, перемішуємо. Накриваємо плівкою/ рушником і ставимо в тепле місце на 15 хвилин.

А ось для тіста треба збити яйце та жовтки з цукром та дрібкою солі до пишних білих піків. Поступово вводимо розтоплене вершкове масло. Вливаємо опару і перемішуємо лопаткою. Поступово вводимо просіяне борошно. Спочатку тісто буде дуже липке, але за 10-15 хвилин вимішування стане еластичним.

Перекладаємо тісто в миску, змащену рослинним маслом, накриваємо і ставимо рости на півтори чи дві години в тепле місце.

Після цього тісто обминаємо, ділимо на дві частини, розкатуємо максимально тонко в прямокутник.

Змащуємо вершковим мʼяким маслом, додаємо начинку (родзинки/шоколад), скручуємо у рулети, защіпити краї (повздовжні), розрізаємо посередині (повздовж) майже до кінця. Згортаємо у спіраль кожну з частин та накладаємо одну на іншу.

Перекладаємо у форму (паперову теж можна) і ще у тепле місце на 30-40 хвилин. Випікаємо з функцією верх-низ та обдув спершу 10 хвилин при температурі 180 градусів, тоді ще 20-25 хвилин при температурі 160 градусів.

Ніжна паска за рецептом відомої кулінарки

А ось жителька Козови Віра Стецько радить приготувати великодній смаколик за рецептом відомої української кулінарки Дарії Цвек, яка родом з Тернопільщини. Це супер смачна паска, в міру волога та дуже запашна. Вихід з пів порції – три паски (форма діаметром 13 см) приблизно 300-350 грам.

Читачам залишає рецепт на цілу порцію:

борошно – один кілограм;

молоко – 400г;

жовтки – 10 шт;

дріжджі пресовані – 100г;

масло (або маргарин) – 200г;

цукор – 300г;

родзинки – 100г;

сіль – 1/2 чайна ложка;

лимон (цедра) – 1 штука.

Спочатку господиня радить приготувати опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати 100г цукру і 200г борошна (від загальної кількості). Перемішуєте та залишаєте в теплому місці на 15-20 хвилин (маса має збільшитися в об‘ємі вдвічі та утворитися так звана «шапка»).

Додаєте в опару решту цукру, жовтки, родзинки, цедру лимона, сіль і поступово все борошно. Вимішуєте тісто і в процесі (наприкінці) додаємо розтоплене або кімнатної температури масло чи маргарин. Вимішуємо тісто (не менше 15 хвилин) поки почне відставати від рук. Ставите (накривши) в тепле місце, щоб збільшилося удвічі. Далі потрібно його обім‘яти і знову поставити, щоб підросло.

Розкладаєте тісто у підготовлені форми, заповнюючи на 1/3 частини. Ставите ще раз на підйом (знов накритими). Перед випіканням змащуєте збитим яйцем з краплею молока. Поміщуєте паску випікатися в розігріту духовку. Спочатку температура 200 градусів, через 10 хвилин зменшуємо до 170-160 градусів. Випікати ще близько 30-40-50 хвилин. Час залежить від величини паски, чим менша форма тим менше часу знадобиться, і навпаки.

Відома кулінарка зауважувала, борошна має бути рівно один кілограм і не більше, бо паска буде тугою. Також не варто економити на борошні, бо паска впаде. Жир потрібно додавати обов’язково наприкінці. А перед тим як поставити в духовку завжди накриваю фольгою щоб не підгорів верх.

Паска від блогерки Марічки Репецької

Кулінарна блогерка Марічка Репецька з Тернополя щорічно ділиться зі своїми підписниками рецептом запашної та смачної паски.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

молоко – один стакан;

дріжджі (мокрі) – 30 грам;

яйця – 4 шт+2 шт;

цукор – один стакан;

розтоплене вершкове масло – 100г;

олія – 3 столової ложки;

ванілін;

мед – 5 столових ложок;

борошно – 5-6 стаканів;

родзинки – 300г;

цукрова пудра – 200г.

Процес приготування:

До теплого молока додаємо дріжджі, цукор та борошно і ретельно вимішуємо. Відкладаємо постояти. Чотири яйця взбиваємо з цукром і додаємо масло, олію та ванілін. Знову ретельно вимішуємо. Вливаємо сюди ж дріжджі, додаємо розтоплений мед.

Вводимо борошно по одному стакану і замішаємо тісто. Воно повинно не липнути до рук, але бути мʼяке. Далі вводимо в тісто родзинки чи будь-які інші на ваш смак сухофрукти, горіхи. Ретельно вмішуємо їх в тісто. Ставимо тісто підніматися на півтори години.

У форму змащену маслом кладемо скачаний в кулю шматок тіста, так щоб вийшло на 1/3 форми. Відділяємо білок від жовтка у двох яйцях. Жовтком змащуємо паски і ставимо у духовку на 100 градусів на 30 хвилин. Тоді розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 30-50 хвилин в залежності від розміру вашої паски.

Перевіряємо на готовність дерев’яною паличкою.

Поради для господинь від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко надає кілька порад тернопільським господиням, які важливо дотримуватися під час приготування як класичних, так і європейських пасочок. Здається, все дуже просто, але маленька деталь може перетворити ваші м’якенькі пасочки на справжні пеньки. Щоб цього не сталося, дотримуйтесь таких порад.

Перед початком приготування паски прочитайте рецепт від початку до кінця, щоб налаштувати себе. Все починається з опари. Євген Клопотенко радить використовувати тільки перевірені дріжджі, бо їх потрібно змішати з теплим молоком до 36 градусів. Цей момент принциповий, бо якщо рідина буде холодною чи занадто гарячою, дріжджі не спрацюють та загинуть. Якщо ви не маєте термометра, капніть молоко на долоні. Воно має бути приємно теплим. Якщо воно таке – ідеально, використовуйте.

Опара, а потім і тісто, має підходити в теплому місці без протягів. Це важливо, щоб, знову таки, дріжджі добре зробили свою роботу.

Якщо ви вирішили додати до паски родзинки або сухофрукти, то попередньо їх треба добре вимити та висушити паперовими рушниками. Вдале поєднання, зі слів пана Євгена, це мак з горіхами.

Міцний алкоголь – ром, віскі чи коньяк додадуть пасці неповторного аромату. Алкоголь можна додавати двома шляхами: одразу в тісто або заливати ним сухофрукти та родзинки мінімум на 60 хвилин.

І пам’ятайте, що чим «жирніші» інгредієнти, тим смачніша великодня випічка, тому молоко беріть не менше 2,5%, сметану 20% і більше, а вершкове масло – 82,5%.

Щодо прикрас, то на звичайній білій глазурі не варто зупинятися. Зокрема Євген Клопотенко радить прикрашати вершечок розтопленим білим і чорним шоколадом або робити мікс. Можна ще посипати порізаними сухофруктами, горіхами, кокосовою стружкою або пластівцями, а також шоколадними драже, шматочками цукерок і робити лаконічний варіант з листочками м’яти або сухими колосками пшениці. Якщо є бажання, окремо зробіть пряники на тему великодні та викладіть на паски.