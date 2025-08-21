Скільки коштує зібрати першокласника?

Попри війну, літо добігає кінця, і батьки готують своїх першокласників до навчального року. Але скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році? Експерти порталу codes.com.ua проаналізували ціни на одяг, взуття, канцтовари та інші необхідні речі.

Скільки коштує базовий набір?

За підрахунками, середня вартість підготовки першокласника до школи у 2025 році становить близько 10 000 гривень. Оскільки для першого класу все доводиться купувати «з нуля», економія на речах із попередніх років неможлива.

За останні п’ять років витрати на шкільні збори зросли в 3–4 рази, а цього року зростання склало рекордні 25%. Ось основні статті витрат:

– Рюкзак: від 1000 до 3000 грн. Найбюджетніші моделі коштують від 700 грн, але їхня якість залишає бажати кращого. Стильні та міцні рюкзаки можуть обійтися навіть у 10 000 грн.

– Повсякденний одяг: 2000–5000 грн. Стандартний набір включає 2–3 футболки, сорочки, джемпери, кілька пар штанів, спідниці (для дівчат), джинси, легку та теплу куртку. На щастя, скасування обов’язкової шкільної форми ще у 2019 році дозволяє батькам економити.

– Спортивна форма: 800–2500 грн. Звичайний комплект для фізкультури коштує в межах цієї суми, але теплий одяг для занять на вулиці буде дорожчим щонайменше на 25%.

– Взуття: 1000–3000 грн. Найдешевші моделі можна знайти за 450 грн, але однієї пари на весь рік не вистачить, тож варто розраховувати на кілька пар.

– Канцтовари: 800–2000 грн. До базового набору входять зошити, обкладинки, папки, пенал, ручки, олівці, гумки, точилки, лінійки, фарби, альбом для малювання тощо.

– Додаткові витрати: 1000–3000 грн. Сюди можуть входити витрати на аксесуари чи техніку. Наприклад, для онлайн-навчання може знадобитися планшет чи ноутбук, що значно збільшить витрати.

Державна допомога для батьків

Щоб полегшити фінансове навантаження, держава пропонує програми підтримки для сімей із дітьми. З липня 2025 року діє проєкт «Базова соціальна допомога», який передбачає виплати до 4500 грн на місяць для малозабезпечених сімей, одиноких матерів і багатодітних батьків. Оформити її можна через портал «Дія» або в сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Ще одна ініціатива — «Пакунок школяра», одноразова допомога у розмірі 5000 грн для батьків першокласників, які навчаються офлайн. Після зарахування дитини до першого класу через систему АІКОМ батьки отримують пропозицію оформити виплату через «Дію» або у ПФУ. Кошти перераховуються на спеціальну картку і можуть бути витрачені протягом 180 днів виключно на шкільне приладдя та канцтовари.