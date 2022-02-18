15 лютого 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів” (№5719 від 01.07.2021).

Цей закон доповнює джерела доходів Державного та місцевого бюджетів доходами від продажу земель сільськогосподарського призначення. Так, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» передбачив право фермерів викуповувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення з державної та комунальної власності, які перебувають у них в постійному користуванні (п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Земельного кодексу). Однак надходження до бюджетів територіальних громад від продажу цих земель наразі заблоковані через відсутність відповідного коду доходів у Класифікаторі доходів бюджету. Прийняті зміни до Бюджетного кодексу дозволять Міністерству фінансів внести зміни до цього Класифікатора та розблокувати викуп земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні фермерів.

Окрім того, прийнятий закон передбачає, що 90% коштів від продажу земельних ділянок зараховуватимуться до бюджетів територіальних громад, а 10% – до Державного бюджету.

Асоціація міст України вважає, що такі зміни порушують права власників (територіальних громад) розпоряджатися своїм майном та отримувати доходи від його реалізації, та звертає увагу, що після прийняття закону про «земельну децентралізацію» землі під такими фермерськими господарствами перейшли до комунальної власності.

На жаль, пропозиції АМУ про зарахування 100% коштів від продажу земель комунальної власності до бюджетів територіальних громад (правка 112) були відхилені народними депутатами.