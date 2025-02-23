Зимову першість Тернопільщини з футболу приурочать пам’яті Михайла Коваля

1 березня стартує Зимова першість Тернопільщини з футболу 2025 року. Про це було вирішено 13 лютого на нараді за участю представників команд-учасників під головуванням керівника Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Юрика.

Цьогорічна Зимова першість Тернопільщини буде приурочена пам’яті загиблого на війні президента ФК «Поділля» (Васильківці), командира батальйону 63-ї окремої механізованої бригади, аграрія Михайла Олеговича Коваля.

Зимова першість Тернопільщини 2025 р. проходитиме у Тернополі на нещодавно відкритому стадіоні із штучним покриттям стандартних розмірів у парку «Сопільче».

Змагання відбуватимуться у два етапи: попередній груповий раунд (по 4-5 команд у групі) та фінальної частини, яка починатиметься з 1/4 фіналу і проходитиме за олімпійською системою (на «виліт») до фіналу. Окрім вирішального поєдинку, який назве переможця Зимової першості, заплановано і матч за третє місце.

Згоду на участь у Зимовій першості Тернопільщини дали 14 колективів, які, згідно жеребкування, розділено на три групи.

Група «А»: «Колос» (Бучач), «Агрон» (Великогаївська громада), ЦРСФВ (Теребовля), ФК «Плотича», «Сокіл» (Велика Березовиця);

Група «Б»: ФК «Борщів», «Медобори» (Зелене), ФК «Трибухівці», ФК «Нараїв», «Поділля» (Васильківці);

Група «В»: «Галич» (Збараж), «Поділля» (Велика Березовиця), ФК «Куропатники», ФК «Збараж».

До 1/4 фіналу вийдуть вісім колективів: по три команди з груп «А» і «Б», де гратимуть по 5 колективів і дві – з групи «В» з чотирьма командами.

Змагання проходитимуть по суботам і неділям. За погодженням з командами, ігри «Агрона» та «Галича», які готуються на початку квітня до другої половини аматорського чемпіонату України, можуть відбуватися в будні дні.

До речі, Зимова першість Тернопільщини з футболу бере свій початок від 1980 року. Того року першість за участю шести команд проводилася у два кола і три кращі команди отримували право представляти Тернопільську область у першості УРСР серед команд колективів фізкультури. Першим переможцем зимової першості стала підгаєцька «Нива».

У наступні роки змагання носили офіційний статус, однак були, здебільшого, черговим етапом підготовки команд до нового сезону. У радянський період востаннє зимова першість Тернопільщини проводилася у 1987 році.

У 2022 р., після 35-річної перерви, зимові футбольні баталії на Тернопільщині поновилися і навіть отримали відкритий статус.