Зимова пауза з гучними рішеннями: «Нива» входить у новий етап

Лише тернопільська «Нива» пішла на зимову перерву як на спортивних сайтах почали з’являтися новини про можливі зміни в команді.

А минулого тижня вже й на офіційній сторінці «Ниви» у мережі Фейсбук з’явилися повідомлення, що підтвержують суттєві зіни у тернопільській команді.

Звичайно, що найсутєвіша та, що головний тренер команди Юрій Вірт та його асистент Олександр Зотов завершили роботу в «Ниві» за обопільною згодою сторін. Нагадаємо, що тренерський штаб очолив «Ниву» у вересні 2024 року. За цей період команда провела 37 офіційних матчів, у яких здобула 13 перемог, 12 разів зіграла внічию та 12 матчів завершила поразкою. За деякою інформацією новим тренером «Ниви», ймовірно, може стати білоруський фахівець, який нині є керівником тренерського штабу дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Львів» Олег Дулуб.

«Нива» також припинила співпрацю із футболістами Дмитром Галадеєм, Юрієм Тлумаком, Андрієм Беєм.

Дмитро Галадей приєднався до тернопільської команди у зимове трансферне вікно 2023 року. Саме «Нива» стала його першою професійною командою, а у жовто-зелених кольорах він провів три роки, виступаючи за клуб до цього зимового вікна. За цей час Дмитро зіграв 63 офіційні матчі, провів на полі 3806 хвилин, забив 15 м’ячів та подарував уболівальникам безліч яскравих емоцій.

Юрій Тлумак приєднався до «Ниви» всього пів року тому. За цей період він провів 18 матчів та відзначився чудовим голом у домашньому матчі проти «Вікторії».

Андрій Бей – один із гравців, що провели найбільше матчів у складі тернопільської «Ниви». Андрій приєднався до команди влітку 2022 року і за цей час провів на полі 91 матч – найбільше серед гравців, які нині залишаються в команді. В останні пів року Андрій переважно виходив на поле з лави запасних, проте зумів відзначитися трьома голами. За даними спортсайтів у послугах Бея зацікавлений «Агробізнес».