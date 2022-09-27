У Тернополі стає дедалі холодніше і у зв’язку з цим багато тернополян вже почали готуватись до опалювального сезону. Ми запитали у перехожих, як вони готуються до зими та що від неї очікують.

Анастасія, 26 років, податковий аналітик:

– Ми віримо, що цієї зими все буде добре і намагаємось вірити в те, що не буде сильних холодів та колапсу з тим, що відключать опалення чи гарячу воду. Чесно кажучи, ми не купляли ніяких обігрівачів, так як у нас вдома індивідуальне опалення. Тож ми сподіваємось, що нам вистачить теплих ковдр та одягу, який у нас є.

Михайло, 66 років, пенсіонер:

– Маю надію, що зима не буде надто холодною, але у мене вдома є своє опалення, тому не дуже переживаю, але теплу перину вже витягнув та висушив. Хотів утеплити трохи дім, проте не вийшло, буду вірити в краще.

Уляна, мама в декреті, 33 роки:

– Поки що конкретно ще не готувались до опалювального сезону, але у нас позитивні думки. І ми віримо в нашу перемогу. Маємо вдома маленький обігрівач, а ще плануємо купити якийсь більший.

Павло, займається IT, 35 років:

– До опалювального сезону ніяк не готуємось, так як маємо індивідуальне опалення. Зараз такий час, що важко щось планувати та чогось очікувати, але гадаю, що в Тернополі буде все гаразд.

Альона, 38 років, менеджер в інтернет-магазині:

– Ми нічого не очікуємо від цієї зими, так як я не тутешня, але у тій квартирі, де ми живемо, є котел та система, щоб підлога була з підігрівом. Єдине, чого я очікую – це перемоги, мрію повернутись у свій рідний Херсон. Вірю в наших хлопців, допомагаю чим можу та доначу на ЗСУ. Навіть, якщо буде прохолодно, то це вже другорядне, а головне – це жити в вільній і незалежній державі.

Богдан, 21 рік, барбер:

– До опалювального сезону поки ще ніяк не готуюсь і нічого не купляю, а просто вірю, що все буде добре. Думаю, що зима буде холодною, так як оця погода, яка вже спостерігається не саме позитивне, що може бути.