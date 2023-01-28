З’явився тривожний прогноз курсу долара на 2023 рік

У першій половині поточного року курс долара коливатиметься незначно. Однак ближче до закінчення 2023 року він може зрости доволі суттєво – до 43 гривень.

Такий прогноз озвучив експерт компанії Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє Today.

На думку аналітика, різниця між курсом долара на початку нинішнього року і в його кінці може бути суттєвою. Такого обвального падіння ВВП і таких темпів інфляції, як у 2022 році, цьогоріч уже не буде, каже експерт.

Економіка України вже певною мірою досягла дна і починає приходити до тями від шоку. Величезної інфляції також не має бути, оскільки її стримуватиме низька купівельна спроможність більшості населення.

За словами Томаша Фіали, Dragon Capital виходила у своїх прогнозах, що гаряча фаза війни завершиться в Україні до кінця першої половини року. Далі, якщо навіть війна не закінчиться, то ситуація увійде до спокійнішого русла.

“Ми очікуємо, що гаряча фаза війни, яку ми спостерігаємо, триватиме до третього кварталу”, – пояснив Фіала. “Це девальвація трохи менша, ніж на 20% – середній курс минулого року був 32 грн/$”, – нагадав експерт.

При цьому рівень міжнародної допомоги цього року буде вищим, ніж у 2022, прогнозує Фіала. У Dragon Capital вважають, що він буде на 10 млрд доларів більше, ніж минулого року, і становитиме близько 42 млрд доларів.

Цих грошей має вистачити, щоби покрити гуманітарні потреби бюджету, і щоб іще залишилося на фінансування обороної галузі, переконаний експерт.