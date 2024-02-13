З’явився новий графік відключення світла на Тернопільщині

У ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднили новий графік погодинного відключення електричної енергії на Тернопільщині з 12 до 18 лютого 2024 року.

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України. У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. – пояснили енергетики.

У разі відсутності потреби у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів застосовувати не будуть. Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК.