Через російсько–українську війну в Україні стрімко зростають ціни на різні товари та послуги. Дорожчають і деякі овочі та фрукти. Ми дізналися їх вартість на ринках міста.

Журналісти «20 хвилин» перевірили, які ціни на ринках Тернополя. Деякі овочі та фрукти почали дешевшати, оскільки настав сезон. А деякі популярні товари навпаки – дорожчають. Тож ми побували на «Центральному» та «Овочевому ринку» та дізналися актуальні ціни.

Цибуля дорожчає

Серед овочів почала дорожчати звичайна жовта ріпчата цибуля. НА ринку її можна купити за 28–35 гривень за кілограм. Все через те, що затримується збирання цибулі на полях, – повідомляє РБК Україна. Ще минулого тижня деякі господарства змушені були повністю зупинити вибірку через сильні дощі, внаслідок чого пропозиція цієї продукції на ринку помітно скоротилася. Згідно з моніторингом, на даний момент на ринку спостерігається скорочення пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують реалізацію цибулі ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля масово почне надходити у продаж у середньому через 2 тижні.

А от картопля дешевшає. Зараз її продають в середньому по 9–12 гривень за кілограм. Але можна знайти і дешевше, якщо купувати оптом кілька сіток на зиму. Дехто пропонує картоплю по 6,5 гривень.

Ціни на різні овочі та фрукти дивіться на графіці:

Молода капуста коштує 13–20 гривень за кілограм.

Почала дешевшати кукурудза. Її вже можна купити в середньому по 10 гривень за качан.

З’явились українські кавуни

Цього року через окупацію деяких територій деякі фрукти завозили з–за кордону. До прикладу – через окупацію Мелітополя подорожчала черешня. Окупація частини Херсонщини зробили кавуни та дині «золотими». Їх завозили з–за кордону.

Однак тепер крім турецьких кавунів по 35 гривень за кілограм, почали з’являтися і українські – з Одеси. Коштують вони не значно менше – по 30 гривень за кілограм на ринку. Приблизно такі ж ціни на імпортну ягоду і в супермаркетах. Кавун можна купити за 25–30 гривень.

Скільки коштують фрукти

Найдешевшими фруктами залишаються яблука. Їх на ринку можна купити по 11–17 гривень. Для порівняння, минулого року їх продавали по 10–16 гривень за кілограм.

Також ве з’явились українські груші. Якщо раніше вони були імпортні по 60–70 гривень за кілограм, то українські коштують від 15 до 45 гривень за кілограм, залежно від сорту.

Персики коштують по 45–50 гривень за кілограм. Також є сливи. Вони не дорогі – по 20–25 гривень за кілограм.

У продажі ще є лохина. Вона не змінила ціну. Продають її по 100 гривень за кілограм.