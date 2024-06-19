Звитяга Нескорених: вперше в Тернополі відбулися інклюзивні змагання зі стронгмену серед військових і ветеранів

На інклюзивні змагання «Звитяга Нескорених» 16 червня до Тернополя приїхали 115 стронгменів – це військові та ветерани з різних міст України: Харкова, Києва, Кривого Рогу, Одеси, Полтави, Хмельницького, Івано-Франківська.

Ветерани змагалися у веслуванні на тренажерах, жимі лежачи, аеробайках та ривку гирі. Головним суддею змагань був чемпіон світу зі стронгмену Василь Вірастюк. Цей день показав, що наші захисники не лише на полі бою, а й у спортивних змаганнях залишаються прикладом для наслідування.

Спортивний захід провела компанія МХП спільно з громадською організацією «Федерація стронгмену України» у межах програми реінтеграції ветеранів «МХП Поруч» за підтримки Тернопільської міської ради.

– Спорт – це найкращий та найдоступніший інструмент для ресоціалізації ветерана у суспільне життя! Найбільше, чого потребує ветеран після жахів війни — це вшанування та визнання. На наших комплексних змаганнях для ветеранів завжди вирує атмосфера підтримки та захоплення незламною силою духа. Молоді військовослужбовці та глядачі змагань, своєю непідробною підтримкою надихають ветерана, а спілкування в колі однодумців та побратимів дають ветерану відчуття єдності. Ми завжди після наших змагань отримаємо купу повідомлень від ветеранів, наскільки у них змінилось життя після участі у заходах. Для таких відгуків ми та працюємо! – повідомив Сергій Конюшок, президент ГО «Федерація стронгмену України»:

Директор групи підприємств Західний Хаб МХП Віктор Корягін розповів про участь компанії в заході: «Власну місію ми в компанії МХП бачимо в тому, щоб бути надійним тилом для захисників. Тому на системній основі допомагаємо військовим, ветеранам та їхнім родинам, в тому числі підтримуємо такі заходи. Реалізуємо допомогу в межах корпоративної програми «МХП Поруч». Серед учасників змагань є й співробітники наших підприємств, які воювали, а зараз повернулись і продовжують працювати. Ми їх підтримували, коли вони були у війську, і продовжуємо допомагати зараз – у фізичній і психологічній реабілітації, повноцінному поверненню до цивільного життя, за потреби створюємо нові робочі місця».

Програма «МХП Поруч», в межах якої проходив захід, діє в компанії МХП вже більш як рік. Її ціль – комплексна підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Зараз у фокусі цієї програми — сприяння розвитку ветеранських просторів та ком’юніті.

У підсумку змагань стронгмени, які посіли призові місця у своїх видах спорту і 60 категоріях, отримали медалі й подарунки.

Учасників змагань привітав міський голова Тернополя Сергій Надал: «Щиро вітаю у Тернополі цвіт української нації, наших непохитних духом Героїв. Адже «Звитяга Нескорених» виходить за межі традиційних змагань, бо тут головне — не медалі та нормативи, а підтримка і командний дух. Нехай ваш приклад буде взірцем незламної волі та рішучості для всіх українців».

У Тернополі в учасників змагань була насичена програма. Вони відвідали один з міських шпиталів та підтримали поранених військових, які в ньому зараз проходять лікування.

Також організатори змагань провели для ветеранів екскурсію на кораблі по мальовничому тернопільському ставу. А напередодні бренд «Супер Філео» організував барбекю для військових та ветеранів. «Супер Філео» – бренд курятини з родини брендів МХП, основний продукт якого – філе стегна. В асортименті бренду також є: м’ясо стегна, філе стегна, шматочки з філе стегна, а також медальйони з філе стегна.