Звіт про доходи: що задекларував народний депутат від Тернопільщини Ігор Василів

Народний депутат України від Тернопільщини Ігор Василів оприлюднив декларації про доходи за 2021 та 2022 роки. Документи опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій

Нерухомість. У декларації за 2021 рік Ігор Василів вказав, що він з 2020 року у селі Байківці Тернопільського району є власником будинку площею 135,4 квадратних метри і земельної ділянки площею 166 квадратних метрів, вартість якої 15 тисяч 61 гривня.

Його дружина Марія Сметаніна з 2020 року є власницею квартири площею 84 квадратних метри та квартири площею 40,7 квадратних метрів у Києві.

Мати Ігоря Василіва — Фаїна Василів з 1997 року володіє земельною ділянкою площею 1100 квадратних метрів і —— 2010 року дачним будинком площею 103, 6 квадратних метри, що у селі Старий Збараж Тернопільського району. Також Фаїна Василів з 2011 року є власницею земельної ділянки площею 20368 квадратних метрів вартістю 38553 гривень у селі Стецьки Хмельницької області.

Автомобілі. Ігор Василів задекларував власний автомобіль AUDI Q8 2019 року випуску вартістю 1370450 гривень, яким він володіє з 2021 року.

Дружина – Марія Сметаніна з 2019 року є власницею чотирьох авто: DAF 95 XF 430 (1998 рік випуску) вартістю 18300 гривень, FIAT DUCATO (1994 рік випуску) вартістю 13500 гривень, MAN 19.403 FLT (1998 року) вартістю 17800 гривень, Mercedes-Benz E 350 (2010 року), вказана ціна якого — 490 000 гривень.

Також Ігор Василів задекларував корпоративні права дружини Марії Сметаніної: Товариства з обмеженою відповідальністю “Престиж 2017” (2020 рік), “ОЛІМП ТРЕВЕЛ ЛТД” (2021 рік) — частка 50,01% та “ОЛІМП ТРЕВЕЛ ЛТД” (2021 рік) — частка 16,66 %.

Серед доходів, Ігор Василів задекладував свої заробітки: 151938 гривень від ТОВ “Престиж 2017”, 523439 гривень — від Управління справами апарату Верховної Ради України, 140508 гривень — дохід від відчуження нерухомого майна від Лесі Макух.

Доходи дружини Марії Сметаніної: 407650 гривень — від зайняття підприємницькою діяльністю, 18875 гривень – дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав від приватної компанія з обмеженою відповідальністю “Інстакорп ЛТД”.

Доходи матері — Фаїни Василів: 281016 гривень — дохід від відчуження нерухомого майна Лесі Макух, 12136 гривень — дохід від надання майна в оренду, 42508 — пенсійні виплати.

Грошові активи: за 2021 рік Ігор Василів задекларував кошти на рахунках у кількох банках, вказані суми — 41500 євро, 16000 доларів США, 72633 гривень та 558 гривень.

У його дружини на банківських рахунках були такі суми: 5670 євро, 3400 доларів США, а також 29228, 768250 та 1000 гривень.

У матері — Фаїни Василів у 2021 році вказано дві суми готівки – 14000 гривень і 1400 гривень та на банківському рахунку 36254 гривень.

У розділі “видатки та правочини суб’єкта декларування” Ігор Василів вказав транспортний засіб вартістю 1370450 гривень.

У декларації за 2022 рік Ігор Василів вписав ту ж інформацію, що і в декларації за попередній рік, а також додав нові дані. Зокрема, доходи: 463612 гривень — від Управління справами апарату Верховної Ради України. У його дружини — 152672 гривень заробітної плати від ТОВ “Престиж 2017”, 262100 гривень — дохід від заняття підприємницькою діяльністю.

Також Ігор Василів задекларував у 2022 році власну готівку: 41500 євро, 16000 доларів США, кошти на банківських рахунках — 19825 та 446 гривень.

У його дружини задекларовано готівкові суми: 5670 євро, 3400 доларів США, на банківському рахунку — 20503 гривень і кошти, позичені третім особам — 999160 гривень.