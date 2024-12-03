Звільнили заступника Тернопільської ОВА

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко, який відповідав за гуманітарний напрямок, залишив свою посаду.

Про це повідомляє Газета Місто, з посиланням на власні джерела у стінах ОВА.

Станом на зараз у розділі «Документи» на офіційному вебсайті Тернопільської ОВА розпорядження про звільнення Устенка від голови адміністрації В’ячеслава Негоди відсутнє. Водночас, у розділі «Керівництво ОДА» інформацію про Віктора Устенка вже видалено.

Як стало відомо, після призначення нового очільника області В’ячеслава Негоди всі заступники його попередника, Володимира Труша, подали заяви на звільнення. Ці заяви мали бути погоджені Кабінетом Міністрів та самим головою ОВА.

За словами джерел, Устенко повідомив своїм підлеглим, що звільнився за власним бажанням, адже «не може працювати в новій команді вже немолодого Негоди». Він також натякнув на свої зв’язки в Офісі президента, через які його не могли звільнити без погодження на найвищому рівні.

Віктор Устенко має багаторічний досвід у сфері політичних та виборчих технологій. До роботи в ОВА він був відомий як успішний політтехнолог.

Причини його звільнення офіційно не коментуються, а остаточне розпорядження очікується найближчим часом.