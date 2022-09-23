Для Михайла Діанова – захисника заводу «Азовсталь» з Тернополя збирають кошти на необхідне лікування й реабілітацію. Його два дні тому звільнили з полону, у Маріуполі він отримав численні травми. Михайло має роздроблену праву руку та кульові поранення ніг.

Рідні військового, зокрема його сестра Альона, просять про допомогу. Кожна гривня надзвичайно цінна! Не будьте байдужими, пише “20 хвилин”.

Повідомлення про збір коштів для захисника й реквізити на Фейсбук-сторінці опублікувала Віолетта Кіртока, журналістка «Цензор.НЕТ» та співорганізаторка проєкту «Народний Герой України».

Ціна полону. І яскравий доказ «гуманності» ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника «Азовсталі», якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго… Коли я відкрила знімок, мені стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди… Тепер їм потрібна допомога. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична, – написала жінка.

Серед фотографій, прикріплених до допису, є реквізити картки рідної сестри Михайла. Маючи контакти до неї, ми запитали, чи дійсно родина бійця потребує фінансової допомоги. Пані Олена підтвердила – це правда, адже її брат наразі готується до кількох складних операцій після всього пережитого на меткомбінаті та у полоні.

– Фізичний стан, звичайно, важкий. А моральний… Михайло дуже сильний. Він безмежно радий, що він повернувся. Каже: йду і дихаю чистим, вільним повітрям. Зараз основне – це поставити його на ноги, – також розповіла Олена у коментарі для матеріалу “Українська правда. Життя”.

Ще 21 вересня, коли тільки з’явились новини про звільнення Михайла Діанова з полону, наша журналістка запитала про стан здоров’я захисника у Юрія, його швагра.

– У нього є проблеми з правою рукою, вона роздроблена, бо не вистачає кістки 3-4 см, вона не зрослась, – прокоментував нам чоловік.

Також тернополянин Михайло має важкі кульові порання ніг після повернення з полону ворога, де були нелюдські умови утримання наших Героїв.

– Лікар у військовому госпіталі подивився. Наразі операцію проводити не будуть, але найперше, що йому потрібно – це набрати вагу. Це основне, тому що фізичний стан його не дозволяє зробити йому зараз операцію. Це може бути небезпечно для здоров’я. Тому брат зараз має поправлятися, набиратися сил, – додала сестра захисника Олена журналістам “Українська правда. Життя”.

Допомогти захиснику можна, надіславши кошти за реквізитами:

5167 9856 6097 0773 (карта Олени, сестри Михайла);

спеціальна банка, куди можна задонатити – https://send.monobank.ua/jar/86YaRZmo6v;

PayPal – alonyshka4@ukr.net.

Ми неодноразово писали на нашому сайті історію Михайла Діанова – старшого сержанта 36 ОБрМП Збройних сил України, морпіха, захисника Маріуполя та Почесного громадянина Тернополя. У загоні мав позивний «Мішаня». Наразі він перебуває на лікуванні у Київському військовому госпіталі. Як пише у публікації «Української правди», Михайлу невдовзі мають прооперувати руку. Потрібно вставити спеціальну пластину на кістку, адже її не вистачає.