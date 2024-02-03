Звання “Почесний громадянин Тернополя” присвоїли ще 18 захисникам. Посмертно…

На черговому засіданні 36-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще 18 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

ГАВРИШКО Іван Леонідович, сержант;

СИМОВІН Олександр Юрійович, молодший лейтенант;

ГРЕБЕНЯК Андрій Богданович, солдат;

ЛОТВІН Андрій Віталійович, молодший сержант;

ГІРНЯК Назар Олегович, лейтенант;

НОВОМЛИНСЬКИЙ Ігор Арсенович, молодший сержант;

КНЯЖЕВ Юрій Анатолійович, солдат;

КОРОЛІВСЬКИЙ Анатолій Анатолійович, солдат;

ОЗІМКО Віталій Васильович, солдат;

ДОБРОТВОР Василь Васильович, старший солдат;

ТУР Андрій Васильович, солдат;

МАРКІВ Ярослав Олегович, лейтенант;

МАРКІВ Богдан Степанович, молодший сержант;

ФАРІОН Михайло Володимирович, молодший сержант;

КЛИКУН Андрій Богданович, солдат;

ВОЛЯНСЬКИЙ Олег Ігорович, солдат;

ТОРЛУП Олександр Анатолійович, солдат;

ГОДОВАНИЙ Роман Петрович, солдат.