Звання “Почесний громадянин Тернополя” присвоїли ще 18 захисникам. Посмертно…

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.
ГАВРИШКО Іван Леонідович, сержант;
СИМОВІН Олександр Юрійович, молодший лейтенант;
ГРЕБЕНЯК Андрій Богданович, солдат;
ЛОТВІН Андрій Віталійович, молодший сержант;
ГІРНЯК Назар Олегович, лейтенант;
НОВОМЛИНСЬКИЙ Ігор Арсенович, молодший сержант;
КНЯЖЕВ Юрій Анатолійович, солдат;
КОРОЛІВСЬКИЙ Анатолій Анатолійович, солдат;
ОЗІМКО Віталій Васильович, солдат;
ДОБРОТВОР Василь Васильович, старший солдат;
ТУР Андрій Васильович, солдат;
МАРКІВ Ярослав Олегович, лейтенант;
МАРКІВ Богдан Степанович, молодший сержант;
ФАРІОН Михайло Володимирович, молодший сержант;
КЛИКУН Андрій Богданович, солдат;
ВОЛЯНСЬКИЙ Олег Ігорович, солдат;
ТОРЛУП Олександр Анатолійович, солдат;
ГОДОВАНИЙ Роман Петрович, солдат.