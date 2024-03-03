Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно шістьом захисникам посмертно

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.
ФЕДОРЧАК Ігор Вікторович, старший солдат;
ЧОРНИЙ Андрій Зіновійович, навідник;
САБІРОВ Марат Ільшатович, капітан;
ЗОЗУЛЯ Руслан Леонідович, старший стрілець-оператор;
МІЗЕРНИЙ Василь Петрович, стрілець-помічник гранатометника;
ШВАК Володимир Романович, солдат.