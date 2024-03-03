Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно шістьом захисникам посмертно

На засіданні сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще шістьом військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

ФЕДОРЧАК Ігор Вікторович, старший солдат;

ЧОРНИЙ Андрій Зіновійович, навідник;

САБІРОВ Марат Ільшатович, капітан;

ЗОЗУЛЯ Руслан Леонідович, старший стрілець-оператор;

МІЗЕРНИЙ Василь Петрович, стрілець-помічник гранатометника;

ШВАК Володимир Романович, солдат.