У Тернополі було та є чимало місць, які стали орієнтирами для місцевих. Багатьох закладів та магазинів вже давно немає, однак їх назви продовжують «жити». А які орієнтири та старі культові назви знаєте ви? Напишіть у коментарях!

Магазин та кафетерій «Молоко» – справді культове місце Тернополя, яке зникло шість років тому. Цей магазин був у самому центрі міста біля Катедри. «Зустрінемося біля Молока» – казали багато тернополян. Це був орієнтир для багатьох місцевих. Демонтували вивіску 11 квітня 2016 року. Тепер на місці «Молка» магазин косметики та побутової хімії. На фасаді на пам’ять залишилась табличка з написом «Місце зустрічі біля Молока».

Не менш культова назва, яку і досі можна почути – «Бурячок». Ще один магазин у центрі міста. Деякі тернополяни, які їдуть Руською у транспорті, використовують старий орієнтир – «Виходжу блія «Бурячка». Хоча сам магазин давно зник, а на його місці працює аптека. Сама будівля змінилась. Так вона виглядала у 90–ті роки і нині. Хоча жодного нагадування про «Бурячок» не лишилось, місцеві і досі використовують цю назву.

«Школярик» – магазин канцелярії та всього до школи був на вулиці Грушевського. Поруч, всього за кілька десятків метрів, працюють два навчальних заклади. Тепер на цьому місці продуктовий магазин.

Магазин «Дністер» у самому центрі Тернополя на Театралці раніше виглядав інакше та складався з кількох приміщень. Ось що про нього згадує тернополянин Віктор Мадрі.

– «Дністер» – центровий гастроном на Театральній площі. Але те, що гастрономом був цілий ряд поєднаних магазинів, пам’ятають не всі. Основний центральний відділ, там, де і зараз він є, – там були відділи кондитерські, солодощів, соки, вода. Наступний магазин під назвою «Дністер» – правіше, де зараз піцерія і ресторан “Лампа” – це м’ясний і рибний відділи (по суті окремий магазин). Наступний – бакалія.

Біля «Старої піци» – ще один старий орієнтир. Це справді культовий у місті заклад, який почав працювати у 1984 році. Один з найстаріших закладів громадського харчування міста не лише працює в наші дні, а й користується великою популярністю серед місцевих, адже тут можна недорого та ситно поїсти. У місті з’явилось чимало схожих закладів з таким самим меню. Тож цей заклад і місце зустрічі справді є культове для Тернополя.