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Зупинилося серце військовослужбовця з Тернопільщини

27.02.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Надійшло сповіщення про те, що 23 лютого 2024 року у обласній клінічній лікарні міста Запоріжжя зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ із Великих Загаєць АНІМУШКА Олександра Григоровича – старшого солдата, водія-електрика відділення управління другої батареї другого механізованого батальйону військової частини А****
Був призваний на військову службу 20 квітня 2022 року, а з вересня – брав безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії).
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, повідомили на сторінці громади.
Вічна пам’ять і слава померлому Захиснику!

Теги: загинув військовий

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