Зупинилося серце військовослужбовця з Тернопільщини

Надійшло сповіщення про те, що 23 лютого 2024 року у обласній клінічній лікарні міста Запоріжжя зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ із Великих Загаєць АНІМУШКА Олександра Григоровича – старшого солдата, водія-електрика відділення управління другої батареї другого механізованого батальйону військової частини А****

Був призваний на військову службу 20 квітня 2022 року, а з вересня – брав безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії).