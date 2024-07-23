“Зробити крок на зустріч перемозі”: У Тернополі запрацював рекрутинговий центр 71 окремої єгерської бригади

Близько сотні вакансій чоловікам та жінкам пропонують в рекрутинговому центрі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Для бригади шукають найперше розвідників-кулеметників, розвідників-гранатометників, бойових медиків, водіїв та артилеристів. Тернопіль — наразі єдине місто в Україні, де бригада відкрила постійнодіючий рекрутинговий центр.

Про це Суспільному розповів офіцер бригади Іван Афонін.

“Рекрутинговий центр покликаний допомагати людям віднайти себе у війську”

“71 окрема єгерська бригада виконує спеціальні завдання вздовж всієї лінії фронту. Ми відзначились в багатьох “гарячих точках”, де виконували успішно завдання, які поставило нам вище командування. Проте, кадровий голод дається взнаки. Ми хочемо шукати людей, які бажають служити, які прагнуть цього, які шукають себе за фахом, або щось ближче до того, що вони вміють робити. Ми інший підхід маємо застосовувати. Не просто: мобілізація, ТЦК, навчальний центр. Ми дійсно маємо знайти вмотивованих людей, відібрати, поспілкуватись з ними, поспілкуватись з представниками замовників, тобто з підрозділом нашим, зрозуміти, що це дійсно та людина, яка хоче, яка нам підходить. І вже далі її по всіх етапах провести, допомогти пройти їй цей шлях. Бо ми розуміємо, що люди перманентно відчувають певний страх, бо це служба в ЗСУ під час повномасштабного вторгнення. Тому цей рекрутинговий центр покликаний допомагати людям віднайти себе у війську”.

Для бригади шукають найперше розвідників-кулеметників, розвідників-гранатометників, бойових медиків, водіїв та артилеристів.

“Є близько 100 унікальних спеціальностей. Потрібні й тилові спеціальності: кухарі, майстри з обслуговування транспортної техніки, механіки, електрики і так далі. Якщо подивитись на той перелік посад, які нам потрібно укомплектувати, кожен може знайти свою спеціальність і зробити крок на зустріч бажаній перемозі, яку ми всі прагнемо”.

“Не потрібно тут романтики, це все ж війна”

Іван Афонін розповідає, у рекрутинговому центрі працюють чоловіки та жінки, які з перших днів повномасштабної війни долучилися до бригади. Вони допомагають новобранцям на кожному етапі служби. Перший з них — співбесіда.

“Ми починаємо з людиною розмовляти для того, щоб зрозуміти чим вона займалась в цивільному житті, яку спеціальність має. Якщо ми розуміємо, що це не зовсім збігається з тим, в чому в нас є потреба, тоді ми починаємо агітувати на певні посади. В першу чергу, безумовно, бойові посади. Якщо в людини дійсно гарне здоров’я, це може знадобитись в бойових підрозділах”.

“Людина може взяти паузу: ввечері поговорили, зранку повернулася і з цим визначилась. Ми хочемо відрізнятись від стандартного підходу мобілізаційного, який використовують центри комплектування. У першу чергу безпосередній контакт з людиною, щоб під час першого спілкування вибудувати певну довіру до себе. І ця довіра має бути у всьому. Ми маємо бути чесні з людиною на всі 100%. Ніяких байок, ніяких казок, ніякої романтизації військової справи. Не потрібно тут романтики, це все ж війна. Багато людей, які служать з перших днів, і їхній досвід — це перше, з чим будуть стикатись новобранці в бригаді. Це перші побратими-наставники для новачка. Ось ці досвідчені будуть йому допомагати адаптуватися максимально швидко, максимально ефективно, максимально якісно”.

Іван Афонін говорить, що у бригаді можна нести службу, підписавши контракт, або ж після мобілізації. Перший контракт підписують на три роки.

“Тим, хто старше 25 років, ми даємо вибір: можете піти на контракт, або можете бути мобілізованим в загальному порядку, який сьогодні діє. Для хлопців і дівчат, яким до 25 років, контракт в обов’язковому порядку. Так, при підписанні контракту є певні “підйоми” — сума, яка виплачується людині в розмірі 25 000, якщо я правильно пам’ятаю. Далі, при підписанні наступних контрактів, там так само є певні “підйоми”. В мобілізованих цього нема”.

“Працювати на техніці західного зразка”

Тривалість підготовки до служби в бригаді, каже Іван Афонін, залежить від вмінь, якими володіє новобранець.

“Це може тривати від одного місяця до кількох місяців. А іноді можемо забрати людей просто: “Вітаю, маєте досвід. Чудово. Поїхали в частину”. Якщо людина мала досвід менше, ніж 10 років тому — військову службу строкову, брала участь в АТО, має попередню фахову підготовку у вищих військових навчальних закладах, то така людина може пройти підвищення кваліфікації, оновити, осучаснити свої знання і вже, залежно від фаху, після 3-5 тижнів людина потрапляє у підрозділ. Але на цьому навчання не закінчується. Людина продовжує навчатися під час злагодження, порозуміння зі своїми побратимами і адаптується в колективі. І далі, в процесі освоєння нової техніки, нових засобів, які використовуються, це все одно навчання вже на місці служби, яке не припиняється ніколи. Нам допомагають західною технікою. Вона дуже різноманітна. Тому дуже часто людина, яка готувалась бути артилеристом на радянських системах, мусить навчатись, як працювати на техніці західного зразка”.

Офіцер 71-ї окремої єгерської бригади каже, що потрапити до підрозділу можна й після отримання повістки.

“Ми розуміємо, що завершився процес оновлення даних військовозобов’язаними. Ми допускаємо, що зараз можуть бути відповідні дії стосовно виклику цих людей в порядку певної пріоритетності для подальшої мобілізації. Це може деяких людей спонукати взяти майбутнє у свої руки. Ми виписуємо людині відношення на конкретну посаду, про яку домовились в процесі агітації, відправляємо людину в ТЦК за місцем реєстрації, передаємо це відношення й інформацію про цю людину. Просимо в ТЦК сприяння для того, щоби людина пройшла всі процедури зі збору документів, які необхідні для служби в збройних силах, пройшла військово-лікарську комісію з відповідним заключенням і далі вона вже відправляється в 199 центр. По завершенні навчання з відношенням до нашої частини, розподіляємо на відповідні посади”.

Тернопіль — наразі єдине місто в Україні, де 71 окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ ЗСУ відкрила постійнодіючий рекрутинговий центр.

“Тернопіль — перша ластівка, де ми започатковуємо рекрутинговий центр з конкретною локацією, конкретними людьми, з певною інформаційною підтримкою. Проте вже певним чином діють представники бригади, які рекрутують, вербують в Києві, Харкові. У перспективі, ми маємо плани розростись в ще кількох локаціях, в кількох містах. Інформаційну кампанію свою ми розгортаємо таким чином, щоб і суміжні області всі могли до нас приїхати. Тернопіль географічно доволі вдало розташований. За дві години до нас можна дістатись з Хмельниччини, з Рівненщини, Івано-Франківщини, з Львівщини. І є вже звернення, зокрема з Львівщини, до нас, які нас знаходять через сайт чи інші рекрутингові центри, з якими в нас є домовленість”.

71 окрема єгерська бригада створена на початку 2022 року. Перші її підрозділи вступили у бій вже через два місяці повномасштабного вторгнення росіян, розповів Іван Афонін. За його словами, бійці бригади брали участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині, Харківщині та в Запорізькій області. Через пів року після створення підрозділ перейшов у підпорядкування десантно-штурмових військ. Бригада відзначилася в боях за Бахмут, Роботине, Вербове, Новопрокопівку, Часів Яр, Авдіївку. За ці бої бригаду нагородили бойовим прапором та стрічкою “За мужність та відвагу”, розповів Іван Афонін.

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