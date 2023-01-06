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Зовсім не святкова: якою буде погода на Тернопільщині на Різдво

06.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Циклон йде на Тернопільщину. Через його вплив на Різдвяні свята в області пройдуть дощі з мокрим снігом, через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 6 січня погоду на Тернопільщині визначатиме тилова частина циклону та проходження атмосферних фронтів, пише За Збручем.

«В області буде похмуро. Вночі пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вночі та вранці пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вздовж доби від 2 морозу до 3 тепла.  Через ожеледицю та сильний вітер в області оголошено штормове попередження – перший рівень небезпечності».

За попередніми прогнозами синоптиків, на Різдво 7 січня можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі знижуватиметься до 5 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 5 тепла.

Автор: Роман Васильович

Мітки: прогноз погоди, погода на Тернопільщині, погода на Різдво

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