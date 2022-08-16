У Тернополі стало менше на ще один культовий заклад, який знали місцеві. Мова йде про магазин «Дністер», який працював у самому центрі міста на Театральному майдані.

Протягом останніх тижнів легендарний магазин «Дністер» у центрі міста був зачинений. На дверях висіло оголошення, що маркет не працює.

Однак тепер з фасаду зняли вивіску і табличку з графіком роботи. Вікна закриті.

Ремонтують чи зачинили назавжди?

Як вдалося з’ясувати журналістам «20 хвилин», магазин не ремонтують, він припинив роботу. На його місці з’явиться новий магазин відомої мережі.

– Магазин тепер зачинено. Приміщення вже здали в оренду. Там планують відкрити магазин «Сім23», – розповів журналістам колишній працівник магазину.

До слова, поруч є ще два магазини цієї мережі – на вулиці Грушевського, неподалік школи №3, та на вулиці Чорновола, біля фонтану «Кульбаба».

Коли саме запрацює новий магазин – наразі невідомо.

Був унікальним універмагом

Цей магазин дійсно можна назвати культовим, адже він працював не один десяток років. Мало хто пам’ятає, але відділи магазину були у різних приміщеннях, де зараз працюють інші магазини та ресторани. Цей магазин справді був унікальний, адже він був першим у Тернополі, та одним з перших у СРСР, де з’явилась така новинка, як «самообслуговування».

– Цей гастроном в нашому житті є майже вічним, – пише тернополянин Віктор Мадрі. – «Дністер» – центровий гастроном на Театральній площі. Але те, що гастрономом був цілий ряд поєднаних магазинів, пам’ятають не всі. Основний центральний відділ, там, де він є зараз. Там був відділ солодощів, продавали соки та воду. Наступний магазин – правіше, де зараз піцерія і ресторан. Це м’ясний і рибний відділи (по суті окремий магазин). Наступний – бакалія. Особливість його почалася десь ближче до 70-х років, коли там забрали прилавок, поставили касу, зробили полиці з товаром з обох боків магазину. Можна було зайти, вибрати товар, а потім розрахуватися на касі. Тобто, так, як ми зараз робимо у всіх магазинах. Але тоді це було фурором! Його назвали «Магазин без продавця». Про нього писали в газетах і знімали в новинах, як величезне досягнення соціалізму, крок до комунізму, довіра до радянської людини, тощо. Правда товар там такий був – різні крупи, брикети різного сухого киселя, заварного крему, макарони, які щиро розварювалися, сигарети, сірники та й таке.

На фото з газетної вирізки – травень 1954 року. Магазин ще не звели. Драматичний театр ще будують. На гастролі до Тернополя прибув російський державний хор. На фото група артистів.

А на цьому фото можна побачити, як виглядав гастроном у 60–х роках.

Під час новорічних свят фасад гастроному прикрашала вивіска «З новим роком!».

Кондитерський відділ був під вивіскою «Гастроном». На фото зі святкування Дня перемоги, 9 травня 1980 року, можна побачити магазин.

На цьому фото можна побачити, як виглядали входи до різних відділів гастроному «Дністер».

Вже зачиняли, але роботу відновили

До слова, «Дністер» працював у цьому приміщенні не завжди. Були і «перерви». Так деякий час в магазині працювала аптека «Рута фарм». Вона займала одразу кілька приміщень. Однак у 2014 році магазин відновив роботу та повернув свою назву. З’явилась вивіска, яка була на фасаді до цього часу.

До слова, «Дністер» не один магазин, який був орієнтиром для багатьох тернополян. Зокрема, магазин та «Молоко» біля Катедри, де зараз працює магазин косметики та побутової хімії та магазин «Бурячок» на вулиці Руській, де тепер аптека.