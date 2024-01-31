Знімали пряму трансляцію на льоду: деталі трагедії в Бучацькій громаді

Голова Бучацької громади Віталій Фреяк, на території якої у водоймі знайшли тіла трьох дітей, прокоментував ситуацію. Він розповів, що востаннє школярі виходили на зв’язок у соцмережі. Вони знімали пряму трансляцію з водойми, повідомляє Суспільне.

“Дітей шукали звечора, але вже зранку почали бити на сполох, бо діти не повернулися додому. Вся поліція була піднята на ноги, працівники ДСНС, місцеві жителі. Вчора все обшукали, але ввечері ми зрозуміли, що скоріш за все треба, шукати треба якраз на льоді. По-перше, звідти була пряма трансляція, а по-друге, було видно місце, де немає криги. Саме на тому місці знайшли шапку одного з хлопців. Двоє дітей із села Переволоки і одна дитина — приїхала з Тернополя до родини, до бабусі”, — каже Віталій Фреяк.

Нагадаємо, тіла трьох школярів рятувальники знайшли у ставку поблизу Переволоки в Бучацькій громаді. Близько 10 години їх виявили водолази. Про це повідомила пресофіцерка пожежно-рятувальної служби області Анастасія Боднарук.

Пошуки дітей. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

За її словами, пошуки трьох безвісти зниклих підлітків тривали три дні.

“Діти 2009, 2010, та 2011 років народження зникли ще 28 січня. До пошуків залучили 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Співробітники ДСНС оглянули прилеглу територію до села Переволоки, а також поблизу місцевого ставу, що південніше села. Тіла дітей знайшли у водоймі”.

Пошуки дітей. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Анастасії Боднарук каже, у 2023 році на водоймах загинули 33 людини, з них двоє дітей. Цього року загинули четверо людей.