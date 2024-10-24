Знатимемо своє минуле – отримаємо ключі до майбутнього, – Іван Бандурка

У Яблунівському ліцею вчителька історії Марія Івачевська, дочка Ігоря, ініціювала майже двогодинну зустріч учнів 9 класу із випускником школи 1971 р., істориком-краєзнавцем, автором кількох історичних книг і десятків статей, опублікованих у тернопільському часописі «Свобода», письменником, журналістом Іваном Бандуркою.

Зустріч була присвячена 610-й річниці першої писемної пам’ятки про село Яблунів. Гість школи розповів вихованцям ліцею, які народилися у селах-сусідах Яблунів, Сухостав, Тудорів, про першу писемну пам’ятку про Яблунів, а саме: королівську грамоту від 14 жовтня 1414 р. короля Польщі Владислава ІІ Ягайла на право володіння землями сіл Яблунева, Целіїва та Увисли. Цей історичний документ нині зберігається у Львові.

Краєзнавець доніс ліцеїстам найцікавіші історичні факти про села до 18 ст. – дані археологічних розкопок, про археологічні культури краю, замки, а також оповів про історію Яблунева за часів Польщі та Австрії, зокрема охарактеризував теми «Королі Польщі та Тернопільщина» і «Цісарі Австрії (Австро-Угорщини) і Тернопілля».

Цікаво, що учні самі розповідали гостю про спогади своїх дідусів і бабусь з минулого вищеназваних сіл. Зустріч із ліцеїстами відбулася у переддень, коли вони мають приступити до вивчення історії періоду Австро-Угорщини, коли вчителька розкаже їм про те, що за цей історичний час збудовано та відкрито на теренах нинішньої Тернопільщини.

Під час індивідуальної бесіди педагоги отримали цікаві історичні відомості, побачили рідкісні фото та документи з історії краю, які розшукав їхній земляк. Було домовлено про наступні зустрічі як на уроках, так і під час позакласних заходів.

Звичайно, що у День УПА під час зустрічі згадувалося про боротьбу вояків УПА, безстрашних станичних на землях від річок Серет до Збруча, про УСС, вояків Першої української дивізії, полеглих вояків у сьогоднішній російсько-українській війні, відомих уродженців сіл, які внесли свій вклад в світове українознавство тощо. Гість зустрічі використав або репрезентував вихованцям ліцею свій багатосторінковий збірник «Яблунів, Сухостав, Рудки – на перехресті століть», де зафіксовано історичні події від давнини до сьогодення, його художні твори на історичну тематику, фольклор та зібрано нариси про відомих уродженців сіл Яблунів і Сухостав, серед котрих є вчені, дендролог, священники, педагоги тощо.