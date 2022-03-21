Навіть у час війни зброю, боєприпаси, вибухівку не можна зберігати без відповідної реєстрації. Адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

На одному з блокпостів Тернопільської області поліцейські під час огляду транспортного засобу жителя одного з міст, де тривають активні бойові дії, виявили в салоні предмет, схожий на пістолет із магазином та набоями. Водій пояснив, що зброю знайшов в своєму населеному пункті.

Пістолет з набоями чоловік видав поліцейським. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу.