Тернополяни ігнорують заклики комунальників не викидати в унітаз абищо. Як наслідок – виклики сантехніків, скарги і підтоплені підвали.

Чого тільки не знаходять працівники водоканалу під час очищення каналізаційних стоків – якось вони знайшли там навіть джинси.

«Використані памперси, прокладки, зіпсована їжа, наповнювачі для лотків домашніх улюбленців. Бувають і зовсім приголомшливі сюрпризи – елементи гардеробу, посуд, пластикові пляшки тощо», – розповідає фахівець зі зв’язків з громадськістю КП «Тернопільводоканал» Антон Федорців.

Штрафувати за неналежне використання каналізації не можуть. Тому комунальники займаються просвітницькою діяльністю, звертаючи увагу тернополян на те, що йдеться зокрема про загальну безпеку, адже підтоплені підвали не можуть слугувати надійним укриттям під час повітряних тривог.

Детальніше – у сюжеті «Тернопіль 1»