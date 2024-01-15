Змішували спирт у ванній: на Тернопільщині будуть судити ділків, котрі виготовляли алкогольні напої

Обвинувальний акт відносно трьох організаторів нелегального бізнесу – підпільного алкогольного цеху на Тернопільщині до суду скерували прокурори Офісу Генерального прокурора.

Їм інкриміновано придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів марок акцизного збору, незаконне виготовлення алкогольних напоїв та незаконне їх зберігання з метою збуту (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені на Тернопільщині виготовляли алкогольну продукцію в антисанітарних умовах, технологічні процеси не відповідали державним стандартам.

Для змішування компонентів вони використовували звичайну ванну, де відбувався «технологічний процес». Далі алкогольну суміш зливали у бочки, а потім розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини.

Окремі приміщення ангара учасники процесу використовували для виготовлення продукції, зберігання сировини тари та готової продукції.

Пляшки маркували підробленими марками акцизного податку та продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та через інтернет-магазини. До асортименту пропонували горілку, коньяк, віскі, ром тощо під логотипами українського та іноземного виробників.

В ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковану алкогольну продукцію, сировину для її виготовлення, підроблені марки акцизного податку, обладнання протиправної діяльності та три вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.