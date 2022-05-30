Координаційний центр підтримки Збройних сил України Асоціації футболу Тернопільщини продовжує проводити чергові з серії благодійних матчів команди зірок тернопільського футболу.

21 травня футбольне свято у непростий воєнний час відбулося у Заліщиках за участю команди зірок тернопільського футболу та місцевого «Дністра».

Символічно, що гравців на футбольне поле вивели майбутні футболісти, вихованці місцевої ДЮСШ та діти переселенців, які приїхали в Заліщицький край з регіонів, де ведуться або велися бойові дії. Перед початком матчу священики Греко-католицької та Православної церкви України відслужили молебень за захисників України.

Перед стартовим свистком прозвучав Гімн України, який акапельно виконала заліщанка, студентка Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Ірина Рацин. Після хвилини мовчання розпочалася його величність гра.

У поєдинку впевнену перемогу святкували зірки тернопільського футболу.

Оскільки матч був благодійним, як повідомили його організатори, завдяки благодійним пожертвам, проданим програмкам, а також аукціону у перерві матчу, вдалося загалом зібрати 17 347 грн. Усі кошти будуть використані на придбання військового екіпіруванням для футболістів Тернопільщини, які вже вступили до лав Збройних сил України, або будуть залучені до військових підрозділів найближчим часом.

«Дністер» (Заліщики) – зірки тернопільського футболу – 1:7 (0:5).

Голи: зірки – Ігор Гатала (11, 31), Андрій Скакун (20), Максим Войтіховський (30), Автанділ Гвіанідзе (45+1), Андрій Різник (54), Андрій Шпак (74); «Дністер» – Роман Голодрига (81).

22 травня зірки тернопільського футболу у Шумську зустрічалися із місцевим ФК «Шумськ».

Перед стартовим свистком прозвучав Гімн України, який акапельно виконала шумчанка Ірина Мороз.

Оскільки матч був благодійним, вдалося загалом зібрати 25 750 грн. Усі кошти будуть направлені на рахунок Координаційного центру АФТ для допомоги Збройним силам України.

Щодо поєдинку, то сильнішими виявилися зірки тернопільського футболу.

ФК «Шумськ» – зірки тернопільського футболу – 3:5 (1:3).

Голи: зірки – Ігор Гатала (3), Андрій Різник (7), Андрій Малащук (9, з пен.), Тарас Дурай (46), Роман Волохатий (63); Шумськ – Роман Радчук (23,), Віталій Бабін (70), Віктор Споданчук (78).

З 1 по 22 травня команда зірок тернопільського футболу провела десять благодійних матчів, під час яких вдалося зібрати для потреб Збройних сил України понад 228 тис. грн.

У десяти матчах команда зірок тернопільського футболу святкувала шість перемог, у двох поєдинках зіграла внічию та поступилася. Різниця забитих та пропущених м’ячів – 39:18. Спершу поступилася великогаївському «Агрону» (0:3), згодом зіграла внічию з теребовлянською «Нивою» (4:4). На турнірі у Вікні (Гусятинщина) звела матч унічию з «Медоборами» із Зеленого (2:2), поступилася тернопільському «Гермесу-7» (0:1). А далі були п’ять поспіль перемог над Тернопільською футбольною академією (5:0), чортківським «Кристалом» (4:2), кременецьким «Трактором» (10:1), «Ель-Гаучо» з Товстого (2:1), заліщицьким «Дністром» і ФК «Шумськ».